Додано: Нед 09 лют, 2020 19:45

ТИХИЙ написав: headshaker написав: ...первый раз гамбургер в Макдональдсе украл - отделался легким испугом ( = условно), второй раз - скромная двушечка, третий - признан безнадежным и отправлен на двадцать лет - не для перевоспитания, которое все равно почти нереально с учетом предыдущих двух этапов, а для надежной защиты социума от неадекватных индивидуумов.

Кстати, надо понимать, что ущерб от дачной кражи, даже если украдено десять банок тещиной консервации, намного более комплексный и включает:

- непосредственно украденное,

- испорченное в процессе,

- удар по экономике в целом, ибо порождает общую неуверенность в целесообразности дачных инвестиций, а, соответственно, и сопутствующих расходов (от строительства до постоянного приобретения разного рода "дачных приколов"),

и что интересно, пункты эти следуют в порядке повышения значимости.

"Люто плюсую"

Як не прикро, але виходячи з усіх наших реалій або тільки так, або ми повинні пройти через етап свого "Піночета" "Люто плюсую"Як не прикро, але виходячи знаших реалій або тільки так, або ми повинні пройти через етап свого "Піночета"

Сталіна, мало? Сталіна, мало?

