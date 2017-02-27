RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3849385038513852>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 294
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Если бы это Черняк написал, я бы понял

... ну так тут його почали чми.рити....- то рахуйте, що то він це питання задав :wink: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7559
З нами з: 19.10.15
Подякував: 496 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:25

  Libo написав:Ты просто его не понял. :?


Все я вірно зрозумів - цей великорос, виявився знатним українофобом :?


Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3470
З нами з: 07.06.12
Подякував: 766 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:27

... за крок до перевороту думок ©

... і, взагалі, - тут більшість намагається дати якісь свої поради..... чми.рять людей, в яких оборот в бізнесі перевищує мільярд доларів...
- а самі ви хто?
- чого досягли?
... таке враження, що сидите десь в задупінську... в панельному обдертому гуртожитку.... в майці-алкоголічці.... і тут щось пишете з розумним виглядом з тріснутого старого смартфона....
:mrgreen: :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7559
З нами з: 19.10.15
Подякував: 496 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бакса таки рубануло.....
Попустит, со временем... :lol:
И - классика жанра - Дай миллиард - Дай! :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 09 лют, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1708
З нами з: 21.01.17
Подякував: 979 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:- а самі ви хто?
понравился комент
https://www.youtube.com/watch?v=Pio4ngYqjnw
черняк это чистый криминал - начиная от отвалов на балке в Запорожье и заканчивая спиртом низкого качества, которым травили доверчивых пьяниц) Благо анисимов (такой же бандит, даже хуже) из города его вытеснил. Поднялся черняк благодаря отцу. Инфы по нему уже столько много, что удивительно очень, как его считают за гуру. Неужели подобные представители криминала вами ценятся более, чем люди, которые построили себя сами, благодаря своему уму и дали действительно полезный и качественный продукт? Впрочем у каждого свои авторитеты)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3707
З нами з: 03.12.14
Подякував: 468 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:45

  ТИХИЙ написав:
  headshaker написав:...первый раз гамбургер в Макдональдсе украл - отделался легким испугом ( = условно), второй раз - скромная двушечка, третий - признан безнадежным и отправлен на двадцать лет - не для перевоспитания, которое все равно почти нереально с учетом предыдущих двух этапов, а для надежной защиты социума от неадекватных индивидуумов.
Кстати, надо понимать, что ущерб от дачной кражи, даже если украдено десять банок тещиной консервации, намного более комплексный и включает:
- непосредственно украденное,
- испорченное в процессе,
- удар по экономике в целом, ибо порождает общую неуверенность в целесообразности дачных инвестиций, а, соответственно, и сопутствующих расходов (от строительства до постоянного приобретения разного рода "дачных приколов"),
и что интересно, пункты эти следуют в порядке повышения значимости.
Вот так абстрактный и беспредметный гуманизм одних оборачивается конкретными проблемами для общества в целом.

"Люто плюсую"
Як не прикро, але виходячи з усіх наших реалій або тільки так, або ми повинні пройти через етап свого "Піночета" 8)

Сталіна, мало?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17359
З нами з: 09.03.14
Подякував: 993 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:48

  Игорь Алексеевич написав:
  flyman написав:Да уїзжають навсігда і з Польщі, не парся.


хорошо. пусть даже уезжают навсегда, но прибывают др. с украины и становятся их дети - поляками. а к нам кто приезжает и становится - украинцами???
поляки ежем. выплачивают 500 злотых за первого ребёнка. и обещают их выплачивать малому ежем. до 18лет.
а у нас??? :roll:

Не так, там є програма 500+, платять не всім з одною дитиною, лише нужденним.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17359
З нами з: 09.03.14
Подякував: 993 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:49

  Долярчик написав:... і, взагалі, - тут більшість намагається дати якісь свої поради..... чми.рять людей, в яких оборот в бізнесі перевищує мільярд доларів...
- а самі ви хто?
- чого досягли?
... таке враження, що сидите десь в задупінську... в панельному обдертому гуртожитку.... в майці-алкоголічці.... і тут щось пишете з розумним виглядом з тріснутого старого смартфона....
:mrgreen: :lol: :mrgreen:


Какая Прелесть !
Судя по последнему посту у вас "созрело сознание " Перспективного Алкоголика.
Вы милейший ,смотрю с покупкой квартиры Злоупотреблять начали .

Ну... НУ.....
холява
2
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2184 раз.
Подякували: 2009 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:54

  Мизантрóп написав:
  Долярчик написав:- а самі ви хто?
понравился комент
https://www.youtube.com/watch?v=Pio4ngYqjnw
черняк это чистый криминал - начиная от отвалов на балке в Запорожье и заканчивая спиртом низкого качества, которым травили доверчивых пьяниц) Благо анисимов (такой же бандит, даже хуже) из города его вытеснил. Поднялся черняк благодаря отцу. Инфы по нему уже столько много, что удивительно очень, как его считают за гуру. Неужели подобные представители криминала вами ценятся более, чем люди, которые построили себя сами, благодаря своему уму и дали действительно полезный и качественный продукт? Впрочем у каждого свои авторитеты)


Привет.
Да это все в Запорожье знают .
Просто неохота в "дерьме купаться".
холява
2
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2184 раз.
Подякували: 2009 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:55

  Мизантрóп написав:
  Долярчик написав:- а самі ви хто?
понравился комент
https://www.youtube.com/watch?v=Pio4ngYqjnw
черняк это чистый криминал - начиная от отвалов на балке в Запорожье и заканчивая спиртом низкого качества, которым травили доверчивых пьяниц) Благо анисимов (такой же бандит, даже хуже) из города его вытеснил. Поднялся черняк благодаря отцу. Инфы по нему уже столько много, что удивительно очень, как его считают за гуру. Неужели подобные представители криминала вами ценятся более, чем люди, которые построили себя сами, благодаря своему уму и дали действительно полезный и качественный продукт? Впрочем у каждого свои авторитеты)

Мне вот этот понравился
Дядюшка Че очень сильно льстит своей аудитории, называя её думающей. Там же 98% ТП.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 09.09.14
Подякував: 904 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 3849385038513852>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, user412 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1671, 1672, 1673
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16722 2083879
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 20:15
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 36, 37, 38
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
371 65596
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лют, 2020 15:19
freeze
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6779 1505713
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16206)
09.02.2020 20:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron