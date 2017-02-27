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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лют, 2020 20:01
Долярчик написав:
... і, взагалі, - тут більшість намагається дати якісь свої поради..... чми.рять людей, в яких оборот в бізнесі перевищує мільярд доларів...
- а самі ви хто?
- чого досягли?
... таке враження, що сидите десь в задупінську... в панельному обдертому гуртожитку.... в майці-алкоголічці.... і тут щось пишете з розумним виглядом з тріснутого старого смартфона....
Так чи ж ти з По не голосував, друг Черняка, теж у Форбс, оборот більш ярда нікому не потрібних?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 20:07
холява написав:
Привет.
Да это все в Запорожье знают .
Салют! Хотел ещё добавить,что тут многие из его города...Но Баксику это зачем
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 09 лют, 2020 20:29
дарий написав:
Бакса таки рубануло.....
Попустит, со временем...
... хотів написати, що прийде Холява і попустить...
...а він вже прийшов "спускати мене з небес"...
п.с.
....не знаю, ким там по молодості був Черняк, але послухати його виступи/спілкування...... - досить розумні речі говорить!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 09 лют, 2020 20:34
Говно - Оно и в Папуа Новой Гвинее - Говно!
Мозги хотяб чуть-чуть включайте.....
Вам уже и местные попытались Донести...
Беда.
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дарий
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Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ
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