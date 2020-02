Додано: Нед 09 лют, 2020 20:01

Долярчик написав: ... і, взагалі, - тут більшість намагається дати якісь свої поради..... чми.рять людей, в яких оборот в бізнесі перевищує мільярд доларів...

- а самі ви хто?

- чого досягли?

... таке враження, що сидите десь в задупінську... в панельному обдертому гуртожитку.... в майці-алкоголічці.... і тут щось пишете з розумним виглядом з тріснутого старого смартфона....

... і, взагалі, - тут більшість намагається дати якісь свої поради..... чми.рять людей, в яких оборот в бізнесі перевищує мільярд доларів...- а самі ви хто?- чого досягли?... таке враження, що сидите десь в задупінську... в панельному обдертому гуртожитку.... в майці-алкоголічці.... і тут щось пишете з розумним виглядом з тріснутого старого смартфона....

Так чи ж ти з По не голосував, друг Черняка, теж у Форбс, оборот більш ярда нікому не потрібних? Так чи ж ти з По не голосував, друг Черняка, теж у Форбс, оборот більш ярда нікому не потрібних?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/