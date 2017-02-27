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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3849385038513852

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 294
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:01

  Долярчик написав:... і, взагалі, - тут більшість намагається дати якісь свої поради..... чми.рять людей, в яких оборот в бізнесі перевищує мільярд доларів...
- а самі ви хто?
- чого досягли?
... таке враження, що сидите десь в задупінську... в панельному обдертому гуртожитку.... в майці-алкоголічці.... і тут щось пишете з розумним виглядом з тріснутого старого смартфона....
:mrgreen: :lol: :mrgreen:

Так чи ж ти з По не голосував, друг Черняка, теж у Форбс, оборот більш ярда нікому не потрібних?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Привет.
Да это все в Запорожье знают .
Салют! Хотел ещё добавить,что тут многие из его города...Но Баксику это зачем :?:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  дарий написав:Бакса таки рубануло.....
Попустит, со временем...

... хотів написати, що прийде Холява і попустить... :D
...а він вже прийшов "спускати мене з небес"... :mrgreen:


п.с.
....не знаю, ким там по молодості був Черняк, але послухати його виступи/спілкування...... - досить розумні речі говорить! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Говно - Оно и в Папуа Новой Гвинее - Говно!
Мозги хотяб чуть-чуть включайте..... :oops: :(
Вам уже и местные попытались Донести...
Беда. :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:42

  Долярчик написав:
  дарий написав:Бакса таки рубануло.....
Попустит, со временем...

... хотів написати, що прийде Холява і попустить... :D
...а він вже прийшов "спускати мене з небес"... :mrgreen:


п.с.
....не знаю, ким там по молодості був Черняк, але послухати його виступи/спілкування...... - досить розумні речі говорить! :idea:



я можу дати підказку. Можна продавати еротичні фотографії разом з пірпмідой.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:56

proftpd66

вагон презерв-ів забули!
їх баксеру ой як не вистачить завтра після бе2бе скама! :mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:....не знаю, ким там по молодості був Черняк
Так ото и не болтайте ерундой .
Гурман
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

..... ладно.... вибачайте....
- змінюєм тему....

... от вам пісня для роздумів...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:21

  Долярчик написав:
  Aqaz123 написав:
  Долярчик написав:от тільки ляльководи хренові, думають лише про свою вигоду...... а не про пересічних....


Они(кукловоды) скоро погибнут все. Осталось совсем немножко времени.

.. рік - два - три?


19 февраля с 10.00 до 12.00 в Киеве под офисом президента,митинг "За спрощену систему"
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:31

  Долярчик написав:..... ладно.... вибачайте....
- змінюєм тему....

... от вам пісня для роздумів...


Василь, шо за бардак? :D
Западные уральских вареников тоже смотрят? :lol: :oops: 8)
дарий
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