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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3850385138523853

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 294
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:39

  fler написав:
  Starikan написав:
  fler написав: Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах.
Увы, это закономерный результат неумного управления страной.
Прибалты тоже неумно управляли своими странами?
У прибалтов немного другая история. После вступления в ЕС им навязали много всяких "покращень".

Нам тоже "навязали".
Особенно после того, как страны ЕС открыли для нас легальный рынок рабсилы.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
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