|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:39
fler написав: Starikan написав: fler написав:
Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах.
Увы, это закономерный результат неумного управления страной.
Прибалты тоже неумно управляли своими странами?
У прибалтов немного другая история. После вступления в ЕС им навязали
много всяких "покращень".
Нам тоже "навязали".
Особенно после того, как страны ЕС открыли для нас легальный рынок рабсилы.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 16634
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 2577 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6783
|1505963
|
Нед 09 лют, 2020 22:06
ЛОБ
|
|16723
|2084181
|
|
|371
|65678
|
|