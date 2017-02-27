RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3850385138523853

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 294
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:39

  fler написав:
  Starikan написав:
  fler написав: Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах.
Увы, это закономерный результат неумного управления страной.
Прибалты тоже неумно управляли своими странами?
У прибалтов немного другая история. После вступления в ЕС им навязали много всяких "покращень".

Нам тоже "навязали".
Особенно после того, как страны ЕС открыли для нас легальный рынок рабсилы.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
Повідомлень: 16634
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 2577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 23:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Российский трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Находки и 22 февраля прибудет в Сингапур.

Похоже движение на Северный поток.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15135
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3939 раз.
Подякували: 6011 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 00:22

  V2 написав:
  Долярчик написав:чи копає дно?


Копання дна - це "продати собаку" (зневага до бідних), "дєдушка" до вченого (зневага до старших), "трубу прорвало" (зневага до закону), замовлення повій (зневага до моралі), катастрофічне падіння промисловості (зневага до економіки), вітання ворога з Новим роком (зневага до військових на фронті та загиблих), фантастичні зарплати собі улюбленими (зневага до совісті) ...
І не зважаючи на туман, вони далі копають!

Ваша цитата йде до моєї "копілки" цитат, які мені подобаються і підлягають обов*язковому копіюванню до спеціально заведеної папки... Так коротко і ємко охарактеризувати діяльність нинішніх керманичів, це треба мати неабиякий талант :D
Кармелюк
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 607
З нами з: 26.08.12
Подякував: 217 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 00:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Украина во вторник предложит инвесторам 14-месячные долларовые ОВГЗ
На последних аукционах в прошлом году 10-мес. долларовые бумаги были проданы на $104,7 млн со ставкой отсечения 3,45% годовых, а 2-летние – на $100,4 млн со ставкой отсечения 3,95% годовых.

Ставка может упасть намного? Про стать больше - молчу (
После 7.25% и эти цифры маловатые, но вот такой вопрос возник.
Востаннє редагувалось rasmus в Пон 10 лют, 2020 01:05, всього редагувалось 1 раз.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 23.04.09
Подякував: 250 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 00:52

  headshaker написав:Настала суббота – время оффтопить.
Перед прошлыми выходными зашел тут разговор о привычках богатых, ну и, соответственно, как экономия в деньгах ценой потери времени ведет к потере и времени, и денег, в особенности, если время – деньги и стоит много. Захотелось и самому на эту тему посчитать немножко.

В отличие от Украины (да и всего б.ссср), где все вертится вокруг месячной зарплаты, в США оперируют двумя цифрами: доходами в год и оплатой за час. Есть и магическое "правило 2000" для быстрого пересчета одного в другое: плата за час * 2000 = доход за год. Магия проста: год – это пятьдесят сорокачасовых недель, всего 2000 рабочих часов. И хотя у всех свои подробности, простота покрывает неточности.

Несколько цифр из наших реалий:
- минимальная зарплата в месяц – 4723 грн, в год – 56,676 грн, в час – более 28 грн
- средняя зарплата в месяц - 12264 грн, в год - 147,168 грн, в час – около 74 грн.
- абстрактно, $1,000, или 25,000 в месяц – 300,000 в год и 150 в час.
С этим и двинемся дальше – смотреть, что из того, что мы делаем, имеет смысл, а что и вовсе бессмысленно.

1.
Нагибаться за оброненной копейкой не имеет смысл никому: пару секунд потребует, а даже сидя на минималке, за это время можно заработать 1.5 коп. Пенсионерам, кстати, тоже не выгодно: дай им Б-г за пару секунд наклониться… но, скорее всего, не получится.
За пятаком нагибаться стоит тому, у кого меньше 15,000 в месяц – чуть больше, чем средняя по Украине, но меньше, чем средняя по Киеву.
(выходит, что правильно мелочь отменили – зачем нужно то, за чем и нагибаться не стоит?)

2.
(Почти по теме ветки) пробегать с тысячей долл. двадцать минут в поисках обменки, где курс на пять копеек выше, имеет смысл тому, у кого месчный доход не больше этой самой тысячи (5 коп с долл = 50 грн; 20 мин при 150 в час = 50 грн). В более общей форме: бегать по двадцать минут за курсовым пятаком стоит только с суммой больше собственного месячного дохода.

3.
А с какой суммой стоит бегать из банка в банк, чтобы переложиться на годичный депозит с доходностью на 1% выше? Будем считать, что снять налом, добраться до другого банка, оформить бумажки, и т.п. займет полтора часа. Если сумма больше месячной зарплаты, то можно и побегать.

4.
А что с покупкой машины? Если она не есть средство бизнеса, то, допустим, в день она позволяет сэкономить один час (поездку поперек Киева в час пик не рассматриваем, здесь не экономия, а одни потери); в год – 365 часов. Новая машина за три года теряет в цене 50%. В итоге имеем, что если машина стоила больше годовой зарплаты (точнее, больше 365 * 3 * 2 = 2190 часов), то работать на нее пришлось больше, чем она сэкономила времени. А ведь еще обслуживание, бензин, парковка, нервы…

5.
Кстати, о бензине: а стоит ли ехать за пару километров на заправку ради лишней гривны с литра? Четыре километра по городу – минимум минут 6 – 8 или порядка 8 гривен, беря среднюю почасовку по Украине. Бензин и амортизация добавят еще гривен пятнадцать. Итого – надо брать больше полбака, чтобы только в ноль выйти.

А что на позитивной стороне:
1: наклоны способствуют поддержанию гибкости в позвоночнике, что, как известно, улучшает общее состояние организма
2: пешие прогулки также полезны для организма
4: эндорфины, которые выделяются при виде завистливых взглядов коллег (но, упаси Б-г, не начальства), способствуют повышению производительности труда, что, в свою очередь, ведет к повышению доходов и продвижению по службе
3, 5: разнообразные приключения на этих путях могут существенно расширить круг воспоминаний.

Считайте, зарабатывайте и экономьте.

Всем – хороших выходных! :D


Ти диви, який врожайний вечір! :D Вже другий пост з цікавими думками копіюю до своєї папочки! :D Браво! Я теж користувався схожими підрахунками... Особливо коли приймав рішення про доцільність перенесення коштів з одного банку до іншого... Хоча останні роки, в більшій мірі, враховувалась безпечність зберігання грошей в тій чи іншій банці, а питання вигідності перевкладення, в залежності від доходності, відійшло на задній план. :(
Кармелюк
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 607
З нами з: 26.08.12
Подякував: 217 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3850385138523853
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 677, 678, 679
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6783 1506043
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 22:06
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1671, 1672, 1673
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16723 2084261
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 21:39
andrein
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 36, 37, 38
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
371 65711
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лют, 2020 15:19
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17390)
10.02.2020 00:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.