headshaker написав:

Настала суббота – время оффтопить.Перед прошлыми выходными зашел тут разговор о привычках богатых, ну и, соответственно, как экономия в деньгах ценой потери времени ведет к потере и времени, и денег, в особенности, если время – деньги и стоит много. Захотелось и самому на эту тему посчитать немножко.В отличие от Украины (да и всего б.ссср), где все вертится вокруг месячной зарплаты, в США оперируют двумя цифрами: доходами в год и оплатой за час. Есть и магическое "правило 2000" для быстрого пересчета одного в другое: плата за час * 2000 = доход за год. Магия проста: год – это пятьдесят сорокачасовых недель, всего 2000 рабочих часов. И хотя у всех свои подробности, простота покрывает неточности.Несколько цифр из наших реалий:- минимальная зарплата в месяц – 4723 грн, в год – 56,676 грн, в час – более 28 грн- средняя зарплата в месяц - 12264 грн, в год - 147,168 грн, в час – около 74 грн.- абстрактно, $1,000, или 25,000 в месяц – 300,000 в год и 150 в час.С этим и двинемся дальше – смотреть, что из того, что мы делаем, имеет смысл, а что и вовсе бессмысленно.1.Нагибаться за оброненной копейкой не имеет смысл никому: пару секунд потребует, а даже сидя на минималке, за это время можно заработать 1.5 коп. Пенсионерам, кстати, тоже не выгодно: дай им Б-г за пару секунд наклониться… но, скорее всего, не получится.За пятаком нагибаться стоит тому, у кого меньше 15,000 в месяц – чуть больше, чем средняя по Украине, но меньше, чем средняя по Киеву.(выходит, что правильно мелочь отменили – зачем нужно то, за чем и нагибаться не стоит?)2.(Почти по теме ветки) пробегать с тысячей долл. двадцать минут в поисках обменки, где курс на пять копеек выше, имеет смысл тому, у кого месчный доход не больше этой самой тысячи (5 коп с долл = 50 грн; 20 мин при 150 в час = 50 грн). В более общей форме: бегать по двадцать минут за курсовым пятаком стоит только с суммой больше собственного месячного дохода.3.А с какой суммой стоит бегать из банка в банк, чтобы переложиться на годичный депозит с доходностью на 1% выше? Будем считать, что снять налом, добраться до другого банка, оформить бумажки, и т.п. займет полтора часа. Если сумма больше месячной зарплаты, то можно и побегать.4.А что с покупкой машины? Если она не есть средство бизнеса, то, допустим, в день она позволяет сэкономить один час (поездку поперек Киева в час пик не рассматриваем, здесь не экономия, а одни потери); в год – 365 часов. Новая машина за три года теряет в цене 50%. В итоге имеем, что если машина стоила больше годовой зарплаты (точнее, больше 365 * 3 * 2 = 2190 часов), то работать на нее пришлось больше, чем она сэкономила времени. А ведь еще обслуживание, бензин, парковка, нервы…5.Кстати, о бензине: а стоит ли ехать за пару километров на заправку ради лишней гривны с литра? Четыре километра по городу – минимум минут 6 – 8 или порядка 8 гривен, беря среднюю почасовку по Украине. Бензин и амортизация добавят еще гривен пятнадцать. Итого – надо брать больше полбака, чтобы только в ноль выйти.А что на позитивной стороне:1: наклоны способствуют поддержанию гибкости в позвоночнике, что, как известно, улучшает общее состояние организма2: пешие прогулки также полезны для организма4: эндорфины, которые выделяются при виде завистливых взглядов коллег (но, упаси Б-г, не начальства), способствуют повышению производительности труда, что, в свою очередь, ведет к повышению доходов и продвижению по службе3, 5: разнообразные приключения на этих путях могут существенно расширить круг воспоминаний.Считайте, зарабатывайте и экономьте.Всем – хороших выходных!