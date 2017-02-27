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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3848384938503851

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 294
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
51
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 23:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Российский трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Находки и 22 февраля прибудет в Сингапур.

Похоже движение на Северный поток.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 00:22

  V2 написав:
  Долярчик написав:чи копає дно?


Копання дна - це "продати собаку" (зневага до бідних), "дєдушка" до вченого (зневага до старших), "трубу прорвало" (зневага до закону), замовлення повій (зневага до моралі), катастрофічне падіння промисловості (зневага до економіки), вітання ворога з Новим роком (зневага до військових на фронті та загиблих), фантастичні зарплати собі улюбленими (зневага до совісті) ...
І не зважаючи на туман, вони далі копають!

Ваша цитата йде до моєї "копілки" цитат, які мені подобаються і підлягають обов*язковому копіюванню до спеціально заведеної папки... Так коротко і ємко охарактеризувати діяльність нинішніх керманичів, це треба мати неабиякий талант :D
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 00:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Украина во вторник предложит инвесторам 14-месячные долларовые ОВГЗ
На последних аукционах в прошлом году 10-мес. долларовые бумаги были проданы на $104,7 млн со ставкой отсечения 3,45% годовых, а 2-летние – на $100,4 млн со ставкой отсечения 3,95% годовых.

Ставка может упасть намного? Про стать больше - молчу (
После 7.25% и эти цифры маловатые, но вот такой вопрос возник.
Востаннє редагувалось rasmus в Пон 10 лют, 2020 01:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 00:52

  headshaker написав:Настала суббота – время оффтопить.
Перед прошлыми выходными зашел тут разговор о привычках богатых, ну и, соответственно, как экономия в деньгах ценой потери времени ведет к потере и времени, и денег, в особенности, если время – деньги и стоит много. Захотелось и самому на эту тему посчитать немножко.

В отличие от Украины (да и всего б.ссср), где все вертится вокруг месячной зарплаты, в США оперируют двумя цифрами: доходами в год и оплатой за час. Есть и магическое "правило 2000" для быстрого пересчета одного в другое: плата за час * 2000 = доход за год. Магия проста: год – это пятьдесят сорокачасовых недель, всего 2000 рабочих часов. И хотя у всех свои подробности, простота покрывает неточности.

Несколько цифр из наших реалий:
- минимальная зарплата в месяц – 4723 грн, в год – 56,676 грн, в час – более 28 грн
- средняя зарплата в месяц - 12264 грн, в год - 147,168 грн, в час – около 74 грн.
- абстрактно, $1,000, или 25,000 в месяц – 300,000 в год и 150 в час.
С этим и двинемся дальше – смотреть, что из того, что мы делаем, имеет смысл, а что и вовсе бессмысленно.

1.
Нагибаться за оброненной копейкой не имеет смысл никому: пару секунд потребует, а даже сидя на минималке, за это время можно заработать 1.5 коп. Пенсионерам, кстати, тоже не выгодно: дай им Б-г за пару секунд наклониться… но, скорее всего, не получится.
За пятаком нагибаться стоит тому, у кого меньше 15,000 в месяц – чуть больше, чем средняя по Украине, но меньше, чем средняя по Киеву.
(выходит, что правильно мелочь отменили – зачем нужно то, за чем и нагибаться не стоит?)

2.
(Почти по теме ветки) пробегать с тысячей долл. двадцать минут в поисках обменки, где курс на пять копеек выше, имеет смысл тому, у кого месчный доход не больше этой самой тысячи (5 коп с долл = 50 грн; 20 мин при 150 в час = 50 грн). В более общей форме: бегать по двадцать минут за курсовым пятаком стоит только с суммой больше собственного месячного дохода.

3.
А с какой суммой стоит бегать из банка в банк, чтобы переложиться на годичный депозит с доходностью на 1% выше? Будем считать, что снять налом, добраться до другого банка, оформить бумажки, и т.п. займет полтора часа. Если сумма больше месячной зарплаты, то можно и побегать.

4.
А что с покупкой машины? Если она не есть средство бизнеса, то, допустим, в день она позволяет сэкономить один час (поездку поперек Киева в час пик не рассматриваем, здесь не экономия, а одни потери); в год – 365 часов. Новая машина за три года теряет в цене 50%. В итоге имеем, что если машина стоила больше годовой зарплаты (точнее, больше 365 * 3 * 2 = 2190 часов), то работать на нее пришлось больше, чем она сэкономила времени. А ведь еще обслуживание, бензин, парковка, нервы…

5.
Кстати, о бензине: а стоит ли ехать за пару километров на заправку ради лишней гривны с литра? Четыре километра по городу – минимум минут 6 – 8 или порядка 8 гривен, беря среднюю почасовку по Украине. Бензин и амортизация добавят еще гривен пятнадцать. Итого – надо брать больше полбака, чтобы только в ноль выйти.

А что на позитивной стороне:
1: наклоны способствуют поддержанию гибкости в позвоночнике, что, как известно, улучшает общее состояние организма
2: пешие прогулки также полезны для организма
4: эндорфины, которые выделяются при виде завистливых взглядов коллег (но, упаси Б-г, не начальства), способствуют повышению производительности труда, что, в свою очередь, ведет к повышению доходов и продвижению по службе
3, 5: разнообразные приключения на этих путях могут существенно расширить круг воспоминаний.

Считайте, зарабатывайте и экономьте.

Всем – хороших выходных! :D


Ти диви, який врожайний вечір! :D Вже другий пост з цікавими думками копіюю до своєї папочки! :D Браво! Я теж користувався схожими підрахунками... Особливо коли приймав рішення про доцільність перенесення коштів з одного банку до іншого... Хоча останні роки, в більшій мірі, враховувалась безпечність зберігання грошей в тій чи іншій банці, а питання вигідності перевкладення, в залежності від доходності, відійшло на задній план. :(
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Утро понедельника.Киев 24,45/24,55.
Приват онлайн 24.400 / 24.752.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:08

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
10:00
Зображення
Чомусь Дніпро тягне трохи догори, коли всі інші припали. :roll:

ВО
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- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:10

  freeze написав:Российский трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Находки и 22 февраля прибудет в Сингапур.

Похоже движение на Северный поток.


приблизительно 50 дней рейса до Балтийского моря если еще не поломается в дороге, т.е к началу апреля (если все будет нормально)
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:18

prodigy Им спешить некуда.Газ идет через Украину,монетки капают.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
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