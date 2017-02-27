Российский трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Находки и 22 февраля прибудет в Сингапур.
Похоже движение на Северный поток.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Российский трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Находки и 22 февраля прибудет в Сингапур.
Похоже движение на Северный поток.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 10 лют, 2020 00:22
Ваша цитата йде до моєї "копілки" цитат, які мені подобаються і підлягають обов*язковому копіюванню до спеціально заведеної папки... Так коротко і ємко охарактеризувати діяльність нинішніх керманичів, це треба мати неабиякий талант
Додано: Пон 10 лют, 2020 00:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Украина во вторник предложит инвесторам 14-месячные долларовые ОВГЗ
На последних аукционах в прошлом году 10-мес. долларовые бумаги были проданы на $104,7 млн со ставкой отсечения 3,45% годовых, а 2-летние – на $100,4 млн со ставкой отсечения 3,95% годовых.
Ставка может упасть намного? Про стать больше - молчу (
После 7.25% и эти цифры маловатые, но вот такой вопрос возник.
Востаннє редагувалось rasmus в Пон 10 лют, 2020 01:05, всього редагувалось 1 раз.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Пон 10 лют, 2020 00:52
Ти диви, який врожайний вечір! Вже другий пост з цікавими думками копіюю до своєї папочки! Браво! Я теж користувався схожими підрахунками... Особливо коли приймав рішення про доцільність перенесення коштів з одного банку до іншого... Хоча останні роки, в більшій мірі, враховувалась безпечність зберігання грошей в тій чи іншій банці, а питання вигідності перевкладення, в залежності від доходності, відійшло на задній план.
Додано: Пон 10 лют, 2020 09:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Утро понедельника.Киев 24,45/24,55.
Приват онлайн 24.400 / 24.752.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 10:08
Курси на зараз
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:10
приблизительно 50 дней рейса до Балтийского моря если еще не поломается в дороге, т.е к началу апреля (если все будет нормально)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:18
prodigy Им спешить некуда.Газ идет через Украину,монетки капают.
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