Додано: Пон 10 лют, 2020 00:42

Украина во вторник предложит инвесторам 14-месячные долларовые ОВГЗ

На последних аукционах в прошлом году 10-мес. долларовые бумаги были проданы на $104,7 млн со ставкой отсечения 3,45% годовых, а 2-летние – на $100,4 млн со ставкой отсечения 3,95% годовых.



Ставка может упасть намного? Про стать больше - молчу (

После 7.25% и эти цифры маловатые, но вот такой вопрос возник.

Востаннє редагувалось rasmus в Пон 10 лют, 2020 01:05, всього редагувалось 1 раз.

"The quieter you become, the more you are able to hear"