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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3849385038513852

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 295
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
18%
52
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:25

  Кармелюк написав:
  V2 написав:
  Долярчик написав:чи копає дно?


Копання дна - це "продати собаку" (зневага до бідних), "дєдушка" до вченого (зневага до старших), "трубу прорвало" (зневага до закону), замовлення повій (зневага до моралі), катастрофічне падіння промисловості (зневага до економіки), вітання ворога з Новим роком (зневага до військових на фронті та загиблих), фантастичні зарплати собі улюбленими (зневага до совісті) ...
І не зважаючи на туман, вони далі копають!

Ваша цитата йде до моєї "копілки" цитат, які мені подобаються і підлягають обов*язковому копіюванню до спеціально заведеної папки... Так коротко і ємко охарактеризувати діяльність нинішніх керманичів, це треба мати неабиякий талант :D


Погоджуюсь, зневага у найвищій амплітуді за всі роки Незалежності
І туман...
joik
 
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