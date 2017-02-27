Кармелюк написав:V2 написав:
Копання дна - це "продати собаку" (зневага до бідних), "дєдушка" до вченого (зневага до старших), "трубу прорвало" (зневага до закону), замовлення повій (зневага до моралі), катастрофічне падіння промисловості (зневага до економіки), вітання ворога з Новим роком (зневага до військових на фронті та загиблих), фантастичні зарплати собі улюбленими (зневага до совісті) ...
І не зважаючи на туман, вони далі копають!
Ваша цитата йде до моєї "копілки" цитат, які мені подобаються і підлягають обов*язковому копіюванню до спеціально заведеної папки... Так коротко і ємко охарактеризувати діяльність нинішніх керманичів, це треба мати неабиякий талант
Погоджуюсь, зневага у найвищій амплітуді за всі роки Незалежності
І туман...