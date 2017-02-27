Копання дна - це "продати собаку" (зневага до бідних), "дєдушка" до вченого (зневага до старших), "трубу прорвало" (зневага до закону), замовлення повій (зневага до моралі), катастрофічне падіння промисловості (зневага до економіки), вітання ворога з Новим роком (зневага до військових на фронті та загиблих), фантастичні зарплати собі улюбленими (зневага до совісті) ... І не зважаючи на туман, вони далі копають!
Ваша цитата йде до моєї "копілки" цитат, які мені подобаються і підлягають обов*язковому копіюванню до спеціально заведеної папки... Так коротко і ємко охарактеризувати діяльність нинішніх керманичів, це треба мати неабиякий талант
Погоджуюсь, зневага у найвищій амплітуді за всі роки Незалежності І туман...
Proofy написав:В обменке как вкопаные. Странно, что в одном банке подросли по 2м позициям, брал в пятницу евро дешевле.
А навіщо Ви його брали, тут же йому менше паритету найближче майбутнє прогнозували?
Чи було куди здати одразу, яка тоді дельта?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 10.02.2020.....................24,5237 Гривна укрепилась на копейку. Открылись расширением спреда на копейку вниз. К 10-30 вернулись к уровням закрытия пятницы, а к 11-10 сузили спред снизу еще на копейку. К 12 сузились еще на полкопейки до непривычно узких 15 копеек. Офера с утра стоят неподвижно. График позволяет даже заподозрить присутствие регулятора, но ни малейшего повода для этого я не вижу. В пятницу НБУ на рынок не выходил. Остатки на коррсчтетах сократились. В сокращении поучаствовали все по чуть-чуть. Более 20 млрд. перетекли с суточных сертификатов на двухнедельные, объемы которых продолжают бить рекорды.
Продажа валюты на МБ в четверг существенно увеличилась с 498.6 до 580.4. В этом активно поучаствовал НБУ, выкупивший 150 млн, однако чистый спрос тоже увеличился с 390 до 430 млн, войдя в привычный диапазон оборотов.
"Изначально планировалось четыре выпуска гривневых ОВГЗ, но в последний момент к ним решили добавить и один долларовый. Из чего можно сделать только один вывод — у Минфина не хватает валюты для ближайших выплат по гособлигациям, потому ее приходится дополнительно одалживать."
А если бы решили эту валюту покупать, то приподняли бы курс, что видимо не хочется делать. Иного вывода не вижу.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus написав:"Изначально планировалось четыре выпуска гривневых ОВГЗ, но в последний момент к ним решили добавить и один долларовый. Из чего можно сделать только один вывод — у Минфина не хватает валюты для ближайших выплат по гособлигациям, потому ее приходится дополнительно одалживать."
А если бы решили эту валюту покупать, то приподняли бы курс, что видимо не хочется делать. Иного вывода не вижу.
Можливо просто бояться, що через низькі ставки просто недоберуть по гривневих паперах потрібних сум. Тому вирішили доларовими облігаціями підстрахуватись. Адже майже 4% це більше ніж "0" та й курсових ризиків не має. Як я вже писав, подальше зниження ставок тепер напряму залежить від Зелених, а конкретніше від того як скоро і чи взагалі вони домовляться із МВФ. А для цієї домовленості потрібно розібратись із Приватом та відкрити ринок Землі. Одним словом - ризики збільшуються і це видно неозброєним оком. Та й Орест писав, що навколо Зеленського теж боротьба триває. Саме через все це не вірю в гривню по 23 і як і раніше писав, схиляюсь до думки що нижче 24 не впадемо. Але на жаль я оперую тільки інформацією. із відкритих джерел. А її як правило недостатньо для якогось більш-менш реального прогнозування. Тому знову повторюю. Все Це - думки в голос!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 20 814(42 566 − 21 752) млн. Овернайти ДУЖЕ СИЛЬНО ВПАЛИ.
Загальна добова ліквідність 56 545 + 20 814 - 0 = 77 358(103 268,13 − 25 910,13) млн. гривень.
Загально добова ліквідність дуже сильно впала!
НБУ не втручався. Скільки забрало Казначейство, стільки додали Інші операції. Інкасація знову насипала готівки в оббіг.
Коррахунки впали. Та вони лишаються на рівні нормативу резервування. Грошей для проведення платежів достатньо!
Сильно впали нічні сертифікати. 9 відсотків малувато, а ось 11 відсотків за двотижневими сертифікатами НБУ, то вже лепше, і навіть гарніше ніж 10 за ОВДП. І кому за таких обставин потрібні будуть короткострокові ОВДП? НОВИЙ РЕКОРД - НБУ у пʼятницю залучили 167,49 млрд.грн., вийнявши їх на 2 тижні з оббігу. Це більше ніж в 2 рази більше, ніж залишилось доступної ліквідності.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.