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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3849385038513852

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 295
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
18%
52
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:25

  Кармелюк написав:
  V2 написав:
  Долярчик написав:чи копає дно?


Копання дна - це "продати собаку" (зневага до бідних), "дєдушка" до вченого (зневага до старших), "трубу прорвало" (зневага до закону), замовлення повій (зневага до моралі), катастрофічне падіння промисловості (зневага до економіки), вітання ворога з Новим роком (зневага до військових на фронті та загиблих), фантастичні зарплати собі улюбленими (зневага до совісті) ...
І не зважаючи на туман, вони далі копають!

Ваша цитата йде до моєї "копілки" цитат, які мені подобаються і підлягають обов*язковому копіюванню до спеціально заведеної папки... Так коротко і ємко охарактеризувати діяльність нинішніх керманичів, це треба мати неабиякий талант :D


Погоджуюсь, зневага у найвищій амплітуді за всі роки Незалежності
І туман...
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:58

  Proofy написав:В обменке как вкопаные. Странно, что в одном банке подросли по 2м позициям, брал в пятницу евро дешевле.


Евро то тоже нестабильно по отношению к доллару.
Дышит ....
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:00

  Proofy написав:В обменке как вкопаные. Странно, что в одном банке подросли по 2м позициям, брал в пятницу евро дешевле.

А навіщо Ви його брали, тут же йому менше паритету найближче майбутнє прогнозували?

Чи було куди здати одразу, яка тоді дельта?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:15

  prodigy написав:
  freeze написав:Российский трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Находки и 22 февраля прибудет в Сингапур.Похоже движение на Северный поток.
приблизительно 50 дней рейса до Балтийского моря если еще не поломается в дороге, т.е к началу апреля (если все будет нормально)
Ну и отлично, там работы на полтора месяца осталось - к концу лета закончат палюбэээ//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.02.2020.....................24,5237
Гривна укрепилась на копейку.
Открылись расширением спреда на копейку вниз. К 10-30 вернулись к уровням закрытия пятницы, а к 11-10 сузили спред снизу еще на копейку. К 12 сузились еще на полкопейки до непривычно узких 15 копеек. Офера с утра стоят неподвижно. График позволяет даже заподозрить присутствие регулятора, но ни малейшего повода для этого я не вижу.
В пятницу НБУ на рынок не выходил.
Остатки на коррсчтетах сократились. В сокращении поучаствовали все по чуть-чуть. Более 20 млрд. перетекли с суточных сертификатов на двухнедельные, объемы которых продолжают бить рекорды.

Продажа валюты на МБ в четверг существенно увеличилась с 498.6 до 580.4.
В этом активно поучаствовал НБУ, выкупивший 150 млн, однако чистый спрос тоже увеличился с 390 до 430 млн, войдя в привычный диапазон оборотов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Изначально планировалось четыре выпуска гривневых ОВГЗ, но в последний момент к ним решили добавить и один долларовый. Из чего можно сделать только один вывод — у Минфина не хватает валюты для ближайших выплат по гособлигациям, потому ее приходится дополнительно одалживать."

А если бы решили эту валюту покупать, то приподняли бы курс, что видимо не хочется делать. Иного вывода не вижу.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:53

  rasmus написав:"Изначально планировалось четыре выпуска гривневых ОВГЗ, но в последний момент к ним решили добавить и один долларовый. Из чего можно сделать только один вывод — у Минфина не хватает валюты для ближайших выплат по гособлигациям, потому ее приходится дополнительно одалживать."

А если бы решили эту валюту покупать, то приподняли бы курс, что видимо не хочется делать. Иного вывода не вижу.

Можливо просто бояться, що через низькі ставки просто недоберуть по гривневих паперах потрібних сум. Тому вирішили доларовими облігаціями підстрахуватись. Адже майже 4% це більше ніж "0" та й курсових ризиків не має.
Як я вже писав, подальше зниження ставок тепер напряму залежить від Зелених, а конкретніше від того як скоро і чи взагалі вони домовляться із МВФ. А для цієї домовленості потрібно розібратись із Приватом та відкрити ринок Землі. Одним словом - ризики збільшуються і це видно неозброєним оком. Та й Орест писав, що навколо Зеленського теж боротьба триває.
Саме через все це не вірю в гривню по 23 і як і раніше писав, схиляюсь до думки що нижче 24 не впадемо. Але на жаль я оперую тільки інформацією. із відкритих джерел. А її як правило недостатньо для якогось більш-менш реального прогнозування. Тому знову повторюю. Все Це - думки в голос!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:08

Кардіограма ліквідності - і кому потрібні короткострокові ОВ


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 56 544,99992465(60 702,13107541 − 4 157,13115076) млн.

Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 20 814(42 566 − 21 752) млн.
Овернайти ДУЖЕ СИЛЬНО ВПАЛИ. :shock:

Загальна добова ліквідність 56 545 + 20 814 - 0 = 77 358(103 268,13 − 25 910,13) млн. гривень.

Загально добова ліквідність дуже сильно впала!

НБУ не втручався. Скільки забрало Казначейство, стільки додали Інші операції. Інкасація знову насипала готівки в оббіг.

Коррахунки впали. Та вони лишаються на рівні нормативу резервування. Грошей для проведення платежів достатньо!

Сильно впали нічні сертифікати. 9 відсотків малувато, а ось 11 відсотків за двотижневими сертифікатами НБУ, то вже лепше, і навіть гарніше ніж 10 за ОВДП. І кому за таких обставин потрібні будуть короткострокові ОВДП?
НОВИЙ РЕКОРД - НБУ у пʼятницю залучили 167,49 млрд.грн., вийнявши їх на 2 тижні з оббігу. Це більше ніж в 2 рази більше, ніж залишилось доступної ліквідності.
 :shock:

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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