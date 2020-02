Додано: Пон 10 лют, 2020 11:58

Proofy написав: В обменке как вкопаные. Странно, что в одном банке подросли по 2м позициям, брал в пятницу евро дешевле. В обменке как вкопаные. Странно, что в одном банке подросли по 2м позициям, брал в пятницу евро дешевле.



Евро то тоже нестабильно по отношению к доллару.

Дышит .... Евро то тоже нестабильно по отношению к доллару.Дышит ....

"The quieter you become, the more you are able to hear"