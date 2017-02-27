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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3851385238533854>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 296
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
52
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:45

  rasmus написав:
  zzzzzz написав:Насчет внесения долларового выпуска на аукцион.


Будет ли Минфин в этом случае брать доллары "во что бы то ни стало", либо будет сбивать еще более процентные ставки? ....


Все зависит от кол-во предложения. Рынок расставит все по своим местам. Думаю ставка будет 3-3,3 %
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:46

В пятницу банки разместили на двухнедельных сертификатах в НБУ 167 млрд 490 млн грн. Это новый исторический рекорд. Не смотря на существенное снижение ставки банки продолжили наращивать размещения. Всего приняли участие 64 банка.
Ставка 11%.


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Приват онлайн 24.400 / 24.752.Стабильность!
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:16

  zzzzzz написав:В пятницу банки разместили на двухнедельных сертификатах в НБУ 167 млрд 490 млн грн. Это новый исторический рекорд. Не смотря на существенное снижение ставки банки продолжили наращивать размещения. Всего приняли участие 64 банка.
Ставка 11%.


Зображення


Это и есть та эмиссионная гривна, которую нбу морозит до востребования? То есть обслуживание овгз пирамиды по факту для бюджета выходит = 10%+11% (купон+плата чтобы необеспечееная эмиссия не попала на рынок) :?: Вот будет веселуха, когда пружина разогнется.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 10 лют, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:20

  lubarec написав:Приват онлайн 24.400 / 24.752.Стабильность!

Сейчас не 2014 год, нахрена онлайн валютообмен в примате вообще мониторить?
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:25

escobar Играюсь с ними немного.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:29

  Moneta написав:Это и есть та эмиссионная гривна, которую нбу морозит до востребования? То есть обслуживание овгз по факту для бюджета = 10%+11% (купон+плата чтобы необеспечееная эмиссия не попала на рынок) :?: Разводилы похлеще Мавроди.

Гривня вже на ринку. Просто відношення ризик/дохідність наразі таке, що банками вигідніше віддати гривню НБУ на перетримку, а не запускати її в економіку. НБУ при цьому знижує ставки. Банки теж. Потрібно запускати кредитування. Але...
Зараз все зводиться о одного. Яким чином захистити права кредиторів і де знайти надійних позичальників.
Якщо такими темпами буде продовжуватись зниження ставок - позичальники знайдуться. Але от чи захочуть банки видавати кредити без суттєвої надбавки за ризик неповернення коштів? І чи ця надбавка не буде перевищувати вартість самих грошей?
Ви бачите, за яке питання не візьмись, по ланцюжку ми доходимо до певних фундаментальних заходів без яких ми не зрушимо нічого з місця. По коштах нерезидентів - це співпраця із МВФ. По кредитуванню - це судова реформа та ухвалення законів про захист кредиторів.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Що з євро? Чому такий малий спред?
26.75/26.88
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:35

Чушь!

  Moneta написав:
  zzzzzz написав:В пятницу банки разместили на двухнедельных сертификатах в НБУ 167 млрд 490 млн грн. Это новый исторический рекорд. Не смотря на существенное снижение ставки банки продолжили наращивать размещения. Всего приняли участие 64 банка.
Ставка 11%.


Зображення


Это и есть та эмиссионная гривна, которую нбу морозит до востребования? То есть обслуживание овгз пирамиды по факту для бюджета выходит = 10%+11% (купон+плата чтобы необеспечееная эмиссия не попала на рынок) :?: Вот будет веселуха, когда пружина разогнется.


Монета
Не кажіть чухню!

Мінфін сертифікати НБУ за гроші, вилучені за допомгою ОВДП, не купляє! Тому додавати відсотки друг до друга, то є Ваша фантазія!

Те, що маємо надлишкову ліквідність в двотижневих сертифікатах НБУ, повʼязане з великим відкупом валюти НБУ, а ніяк ні з обслуговуванням ОВДП чи бюджету.

Так що - курці просо, а кесарю...

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 10 лют, 2020 14:56, всього редагувалось 5 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:35

  tobias написав:Що з євро? Чому такий малий спред?
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Потому что успокоилась.
Живите своим умом!
zzzzzz
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