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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3851385238533854

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 296
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
52
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:38

  Долярчик написав:Там Євгеній Черняк гарно все каже, що (напишу суть своїми словами)"- щаслива та людина, яка йде щаслива на роботу і там кайфує від роботи... і також щасливою йде додому, де теж почувається щасливою!"
... а Ви кажете, що дурниці пишу...
дайте как я попроубю сострить :)
"Черняка надо не слушать исмотреть, а пить" :mrgreen: в остальном я согласен с Черняком
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:52

  yama написав:
  Долярчик написав:Там Євгеній Черняк гарно все каже, що (напишу суть своїми словами)"- щаслива та людина, яка йде щаслива на роботу і там кайфує від роботи... і також щасливою йде додому, де теж почувається щасливою!"
... а Ви кажете, що дурниці пишу...
дайте как я попроубю сострить :)
"Черняка надо не слушать исмотреть, а пить" :mrgreen: в остальном я согласен с Черняком


Как по мне так Хортица очень посредственный алкогольный напиток, как и Немиров
Предпочитаю шведский Абсолют
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:53

Все, НБУ уже бакс не нужен?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:55

  s0v7a написав:
  Moneta написав:
  zzzzzz написав:В пятницу банки разместили на двухнедельных сертификатах в НБУ 167 млрд 490 млн грн. Это новый исторический рекорд. Не смотря на существенное снижение ставки банки продолжили наращивать размещения. Всего приняли участие 64 банка.
Ставка 11%.


Зображення


Это и есть та эмиссионная гривна, которую нбу морозит до востребования? То есть обслуживание овгз пирамиды по факту для бюджета выходит = 10%+11% (купон+плата чтобы необеспечееная эмиссия не попала на рынок) :?: Вот будет веселуха, когда пружина разогнется.


Монета
Не кажіть чухню!

Мінфін сертифікати НБУ за гроші, вилучені за допомгою ОВДП, не купляє! Тому додавати відсотки друг до друга, то є Ваша фантазія!

Те, що маємо надлишкову ліквідність в двотижневих сертифікатах НБУ, повʼязане з великим відкупом валюти НБУ, а ніяк ні з обслуговуванням бюджету.

Так що - курці просо, а кесарю...

ВО
Хай щастить!


А я и не писал про Минфин. Минфин платит по огвз, а НБУ по депосертификатам. Но оба этих кармана - государственные. Я писал, что ущерб от овгз следует считать не только купоном, но и от монструозного роста корсчетов, где НБУ эту гривну маринует.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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  #<1 ... 3851385238533854
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