Долярчик написав:Там Євгеній Черняк гарно все каже, що (напишу суть своїми словами)"- щаслива та людина, яка йде щаслива на роботу і там кайфує від роботи... і також щасливою йде додому, де теж почувається щасливою!" ... а Ви кажете, що дурниці пишу...
дайте как я попроубю сострить "Черняка надо не слушать исмотреть, а пить" в остальном я согласен с Черняком
Долярчик написав:Там Євгеній Черняк гарно все каже, що (напишу суть своїми словами)"- щаслива та людина, яка йде щаслива на роботу і там кайфує від роботи... і також щасливою йде додому, де теж почувається щасливою!" ... а Ви кажете, що дурниці пишу...
дайте как я попроубю сострить "Черняка надо не слушать исмотреть, а пить" в остальном я согласен с Черняком
Как по мне так Хортица очень посредственный алкогольный напиток, как и Немиров Предпочитаю шведский Абсолют
zzzzzz написав:В пятницу банки разместили на двухнедельных сертификатах в НБУ 167 млрд 490 млн грн. Это новый исторический рекорд. Не смотря на существенное снижение ставки банки продолжили наращивать размещения. Всего приняли участие 64 банка. Ставка 11%.
Это и есть та эмиссионная гривна, которую нбу морозит до востребования? То есть обслуживание овгз пирамиды по факту для бюджета выходит = 10%+11% (купон+плата чтобы необеспечееная эмиссия не попала на рынок) Вот будет веселуха, когда пружина разогнется.
Монета Не кажіть чухню!
Мінфін сертифікати НБУ за гроші, вилучені за допомгою ОВДП, не купляє! Тому додавати відсотки друг до друга, то є Ваша фантазія!
Те, що маємо надлишкову ліквідність в двотижневих сертифікатах НБУ, повʼязане з великим відкупом валюти НБУ, а ніяк ні з обслуговуванням бюджету.
Так що - курці просо, а кесарю...
ВО Хай щастить!
А я и не писал про Минфин. Минфин платит по огвз, а НБУ по депосертификатам. Но оба этих кармана - государственные. Я писал, что ущерб от овгз следует считать не только купоном, но и от монструозного роста корсчетов, где НБУ эту гривну маринует.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.