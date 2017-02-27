Додано: Пон 10 лют, 2020 15:37

Moneta написав:

Ну минфин продал овгз, получил свежепечатную гривну и оплатил наконец-то зарплату шахтарям. Шахтари купили бензина, колбасы и телевизор самсунг. И большая часть этих эмисионных денег вернулись в БС. Что банкам с ними делать, кроме как купить сертификаты? Вот они и растут. Ну минфин продал овгз, получил свежепечатную гривну и оплатил наконец-то зарплату шахтарям. Шахтари купили бензина, колбасы и телевизор самсунг. И большая часть этих эмисионных денег вернулись в БС. Что банкам с ними делать, кроме как купить сертификаты? Вот они и растут.