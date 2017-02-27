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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:55
А я и не писал про Минфин. Минфин платит по огвз, а НБУ по депосертификатам. Но оба этих кармана - государственные. Я писал, что ущерб от овгз следует считать не только купоном, но и от монструозного роста дс, где НБУ эту гривну маринует.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 10 лют, 2020 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:01
Ну минфин продал овгз, получил свежепечатную гривну и оплатил наконец-то зарплату шахтарям. Шахтари купили бензина, колбасы и телевизор самсунг. И большая часть этих эмисионных денег вернулись в БС. Что банкам с ними делать, кроме как купить сертификаты? Вот они и растут.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:20
Монета
Для особо толкових ще раз:
Ніякого відношення "монструозного роста корсчетов, где НБУ эту гривну маринует" не має до "ущерб от овгз следует считать не только купоном"!!!
Плата за ОВДП, то дійсно є купон (і він йде за рахунок бюджету і наших податків). А ще є курсова різниця для валютних ОВДП!
Залишкова ліквідність - то є творіння самого НБУ за рахунок купівлі доляра. Та він ще доплачує незабеспеченою ліквідністью по відсотках з сертифікатів звеличуючи вартість купівлі тієї валюти за рахунок того, що він може випускати нашу гривню на свій розсуд! І то не має ніякого відношення до бюджету!
А з тим немає ніякого відношення до ОВДП.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:24
А що на МБ є великі коливання які потрібно згладжувати викуповуючи надлишкову валюту?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:37
Монета
Я Вам тайну відкрию! МінФін ОВДП випускає, не для того щоб в оббіг гривню віддати, а для того щоб обслуговувати попередні займи!
І Ваша головна помилка -Гроші за ОВДП, не є еміссіонними! То є реальні гроші, які Мінфін виймає з оббігу як свій заєм! Під нього НБУ не друкує додаткову гривню! З часом Мінфін повертає свій борг знову тим, в кого він зайняв! Ще раз, ОВДП не є емісія, а є заєм! І тому кількість грошей у банків від випуску ОВДП, не росте! Бо їх спочатку у банків взяли!
ВО
PS
Якщо Ви знову щось подібне напишите, то Ви телепень, і я Вас на цьому додам в недруги! Щоб не бачити Ваших повідомлень.
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:47
Брал для дела, уже ушло. В паритеты не верю, это старая песня опять появилась.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:49
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:59
buratinyo +/- в привате все осталось как и было.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:00
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............10.02.2020............11.02.2020
дата розрахунку...........07.02.2020............10.02.2020
Євро..............................26,9048................26,8518
Долар США....................24,537.................24,5188
После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись расширением спреда на копейку вниз. К 10-30 вернулись к уровням закрытия пятницы, а к 11-10 сузили спред снизу еще на копейку. К 12 сузились еще на полкопейки до непривычно узких 15 копеек. Офера с утра стоят неподвижно.
Перед обедом опустились на 1.5 копейки вниз, сохраняя очень малый спред. После обеда снова пошли вниз, постепенно расширив спред до 2.5 копеек. К 15-30 опустились на 3 копейки.
Официальный курс встретили котировками 24.4700 - 24.5000. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно закрытия пятницы.
Странная сессия с минимальной динамикой и очень странной формой графика. Будем ждать появления информации об оборотах.
Этот день в истории:
2019 - 26.9000 (-5) -238
2018 - 27.0585 (-7) -254
2017 - 27.2068 (+18)
2016 - 25.9412 (-0)
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