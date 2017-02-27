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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3852385338543855>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 296
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
52
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:53

Все, НБУ уже бакс не нужен?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:55

  s0v7a написав:
  Moneta написав:
  zzzzzz написав:В пятницу банки разместили на двухнедельных сертификатах в НБУ 167 млрд 490 млн грн. Это новый исторический рекорд. Не смотря на существенное снижение ставки банки продолжили наращивать размещения. Всего приняли участие 64 банка.
Ставка 11%.


Зображення


Это и есть та эмиссионная гривна, которую нбу морозит до востребования? То есть обслуживание овгз пирамиды по факту для бюджета выходит = 10%+11% (купон+плата чтобы необеспечееная эмиссия не попала на рынок) :?: Вот будет веселуха, когда пружина разогнется.


Монета
Не кажіть чухню!

Мінфін сертифікати НБУ за гроші, вилучені за допомгою ОВДП, не купляє! Тому додавати відсотки друг до друга, то є Ваша фантазія!

Те, що маємо надлишкову ліквідність в двотижневих сертифікатах НБУ, повʼязане з великим відкупом валюти НБУ, а ніяк ні з обслуговуванням бюджету.

Так що - курці просо, а кесарю...

ВО
Хай щастить!


А я и не писал про Минфин. Минфин платит по огвз, а НБУ по депосертификатам. Но оба этих кармана - государственные. Я писал, что ущерб от овгз следует считать не только купоном, но и от монструозного роста дс, где НБУ эту гривну маринует.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 10 лют, 2020 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:01

  Realist написав:
  Moneta написав:Это и есть та эмиссионная гривна, которую нбу морозит до востребования? То есть обслуживание овгз по факту для бюджета = 10%+11% (купон+плата чтобы необеспечееная эмиссия не попала на рынок) :?: Разводилы похлеще Мавроди.

Гривня вже на ринку. Просто відношення ризик/дохідність наразі таке, що банками вигідніше віддати гривню НБУ на перетримку, а не запускати її в економіку. НБУ при цьому знижує ставки. Банки теж. Потрібно запускати кредитування. Але...
Зараз все зводиться о одного. Яким чином захистити права кредиторів і де знайти надійних позичальників.
Якщо такими темпами буде продовжуватись зниження ставок - позичальники знайдуться. Але от чи захочуть банки видавати кредити без суттєвої надбавки за ризик неповернення коштів? І чи ця надбавка не буде перевищувати вартість самих грошей?
Ви бачите, за яке питання не візьмись, по ланцюжку ми доходимо до певних фундаментальних заходів без яких ми не зрушимо нічого з місця. По коштах нерезидентів - це співпраця із МВФ. По кредитуванню - це судова реформа та ухвалення законів про захист кредиторів.


Ну минфин продал овгз, получил свежепечатную гривну и оплатил наконец-то зарплату шахтарям. Шахтари купили бензина, колбасы и телевизор самсунг. И большая часть этих эмисионных денег вернулись в БС. Что банкам с ними делать, кроме как купить сертификаты? Вот они и растут.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:20

  Moneta написав:
А я и не писал про Минфин. Минфин платит по огвз, а НБУ по депосертификатам. Но оба этих кармана - государственные. Я писал, что ущерб от овгз следует считать не только купоном, но и от монструозного роста корсчетов, где НБУ эту гривну маринует.


Монета
Для особо толкових ще раз:

Ніякого відношення "монструозного роста корсчетов, где НБУ эту гривну маринует" не має до "ущерб от овгз следует считать не только купоном"!!!

Плата за ОВДП, то дійсно є купон (і він йде за рахунок бюджету і наших податків). А ще є курсова різниця для валютних ОВДП!

Залишкова ліквідність - то є творіння самого НБУ за рахунок купівлі доляра. Та він ще доплачує незабеспеченою ліквідністью по відсотках з сертифікатів звеличуючи вартість купівлі тієї валюти за рахунок того, що він може випускати нашу гривню на свій розсуд! І то не має ніякого відношення до бюджету!
А з тим немає ніякого відношення до ОВДП.

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:24

  hxbbgaf написав:Все, НБУ уже бакс не нужен?

А що на МБ є великі коливання які потрібно згладжувати викуповуючи надлишкову валюту?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:37

  Moneta написав:
Ну минфин продал овгз, получил свежепечатную гривну и оплатил наконец-то зарплату шахтарям. Шахтари купили бензина, колбасы и телевизор самсунг. И большая часть этих эмисионных денег вернулись в БС. Что банкам с ними делать, кроме как купить сертификаты? Вот они и растут.


Монета
Я Вам тайну відкрию! МінФін ОВДП випускає, не для того щоб в оббіг гривню віддати, а для того щоб обслуговувати попередні займи!

І Ваша головна помилка -Гроші за ОВДП, не є еміссіонними! То є реальні гроші, які Мінфін виймає з оббігу як свій заєм! Під нього НБУ не друкує додаткову гривню! З часом Мінфін повертає свій борг знову тим, в кого він зайняв! Ще раз, ОВДП не є емісія, а є заєм! І тому кількість грошей у банків від випуску ОВДП, не росте! Бо їх спочатку у банків взяли!

ВО

PS
Якщо Ви знову щось подібне напишите, то Ви телепень, і я Вас на цьому додам в недруги! Щоб не бачити Ваших повідомлень.

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:47

  kreuz написав:
  Proofy написав:В обменке как вкопаные. Странно, что в одном банке подросли по 2м позициям, брал в пятницу евро дешевле.

А навіщо Ви його брали, тут же йому менше паритету найближче майбутнє прогнозували?
Брал для дела, уже ушло. В паритеты не верю, это старая песня опять появилась.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:49

  lubarec написав:Приват онлайн 24.400 / 24.752.Стабильность!

нет, не стабильность. Была продажа онлайн по 24,70 вчера. :mrgreen:

Все таки при Коломойском было лучше в банке. Он постоянно развивался, а сейчас, по моему, деградирует. Хотя может я и не прав.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:59

buratinyo +/- в привате все осталось как и было.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:00

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............10.02.2020............11.02.2020
дата розрахунку...........07.02.2020............10.02.2020
Євро..............................26,9048................26,8518
Долар США....................24,537.................24,5188
После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись расширением спреда на копейку вниз. К 10-30 вернулись к уровням закрытия пятницы, а к 11-10 сузили спред снизу еще на копейку. К 12 сузились еще на полкопейки до непривычно узких 15 копеек. Офера с утра стоят неподвижно.
Перед обедом опустились на 1.5 копейки вниз, сохраняя очень малый спред. После обеда снова пошли вниз, постепенно расширив спред до 2.5 копеек. К 15-30 опустились на 3 копейки.
Официальный курс встретили котировками 24.4700 - 24.5000. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно закрытия пятницы.
Странная сессия с минимальной динамикой и очень странной формой графика. Будем ждать появления информации об оборотах.

Этот день в истории:
2019 - 26.9000 (-5) -238
2018 - 27.0585 (-7) -254

2017 - 27.2068 (+18)
2016 - 25.9412 (-0)
Сибарит
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