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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3853385438553856>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 296
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
52
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:19

Рыжее животное нагло сбросили.
Неужели на 24 пойдем ? Слабо верится, но кто знает.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:37

  zzzzzz написав:Рыжее животное нагло сбросили.
Неужели на 24 пойдем ? Слабо верится, но кто знает.

как раз флп выплятят налоги за квартал к 19... не знаю сколько существенная фигура...
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lestat
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:47

Инфляция в январе 3,2% г/г
В декабре было 4,1%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:50

Інфляція за січень 0,2%


Вітаюсь совсіма

Річна 3,2%

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/02/13.doc

Як на мене малувата. Вона меньша за січень 2019 року.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:55

  buratinyo написав:
  lubarec написав:Приват онлайн 24.400 / 24.752.Стабильность!

нет, не стабильность. Была продажа онлайн по 24,70 вчера. :mrgreen:

Все таки при Коломойском было лучше в банке. Он постоянно развивался, а сейчас, по моему, деградирует. Хотя может я и не прав.

Бегемот это самый б-гомерзкий и хитрожелтый баблосос из всех что были на рынке.

Привлекал сугубо высокими, некогда, депоставками и возможностью эксплойтить в свою выгоду многочисленные дыры привата24.
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:56

На миняйле начиная с 12:00 снижение курса.
Под вечер 24,36 / 24,40-42
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:05

  hxbbgaf написав:Все, НБУ уже бакс не нужен?


26 ярдов,уже больше после покупок Нафтогазового бабла.

Только Монета выдумывает небылицы на ходу,что скоро обвал или вернее обвалище.

Да и пересичным бакс нужен был только по 25 и дороже,по 24.40 не надо,слишком дёшево :lol:

Брать ли по 24.30????

Подождите ещё два дня и берите,если так хочется 8)

А газ уже по 100 долларов в Европе,ребятушечки,зерно и вся наша урожайная группа на месте по ценам,а главная статья импорта упала более чем в 2 раза за год,ну порадуйтесь же за фундамент по курсу,а не бегайте как чумные от овнобросов на помойках.
По Китаю,да потеряем экспорт,но задумайтесь,мы туда харчи отправляем,так что думаю потери будут не серьёзные,кушать ведь всегда хочется)))
Газ перекроет негатив от металлургического коллапса,даже ставка в 11% ничего не решает,люди,это фантастика.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:люди,это фантастика


Шоколад самим покупать или они и купят и обмажут? ;-)
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:11

  rasmus написав:
  somilitark написав:люди,это фантастика


Шоколад самим покупать или они и купят и обмажут? ;-)


истерик не хватает на ветке,жгите ещё, у вас зачётно получается :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:17

Курси на зараз - все все червоне


Вітаюсь совсіма.
17:00
Зображення
Присіли копійок на 10 по доляру, на 12 по євро.

10:00
Зображення
Курс НБУ:

Євро (₴ --> €) 26,8518(26,9048 − 0,053)
Долар США (₴ --> $) 24,5188(24,537 − 0,0182)

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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