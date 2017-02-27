Додано: Пон 10 лют, 2020 17:05

hxbbgaf написав: Все, НБУ уже бакс не нужен? Все, НБУ уже бакс не нужен?

26 ярдов,уже больше после покупок Нафтогазового бабла.Только Монета выдумывает небылицы на ходу,что скоро обвал или вернее обвалище.Да и пересичным бакс нужен был только по 25 и дороже,по 24.40 не надо,слишком дёшевоБрать ли по 24.30????Подождите ещё два дня и берите,если так хочетсяА газ уже по 100 долларов в Европе,ребятушечки,зерно и вся наша урожайная группа на месте по ценам,а главная статья импорта упала более чем в 2 раза за год,ну порадуйтесь же за фундамент по курсу,а не бегайте как чумные от овнобросов на помойках.По Китаю,да потеряем экспорт,но задумайтесь,мы туда харчи отправляем,так что думаю потери будут не серьёзные,кушать ведь всегда хочется)))Газ перекроет негатив от металлургического коллапса,даже ставка в 11% ничего не решает,люди,это фантастика.