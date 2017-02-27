Рыжее животное нагло сбросили.
Неужели на 24 пойдем ? Слабо верится, но кто знает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:19
Рыжее животное нагло сбросили.
Неужели на 24 пойдем ? Слабо верится, но кто знает.
Живите своим умом!
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:37
как раз флп выплятят налоги за квартал к 19... не знаю сколько существенная фигура...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:50
Інфляція за січень 0,2%
Вітаюсь совсіма
Річна 3,2%
Як на мене малувата. Вона меньша за січень 2019 року.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:55
Бегемот это самый б-гомерзкий и хитрожелтый баблосос из всех что были на рынке.
Привлекал сугубо высокими, некогда, депоставками и возможностью эксплойтить в свою выгоду многочисленные дыры привата24.
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:56
На миняйле начиная с 12:00 снижение курса.
Под вечер 24,36 / 24,40-42
Живите своим умом!
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:05
26 ярдов,уже больше после покупок Нафтогазового бабла.
Только Монета выдумывает небылицы на ходу,что скоро обвал или вернее обвалище.
Да и пересичным бакс нужен был только по 25 и дороже,по 24.40 не надо,слишком дёшево
Брать ли по 24.30????
Подождите ещё два дня и берите,если так хочется
А газ уже по 100 долларов в Европе,ребятушечки,зерно и вся наша урожайная группа на месте по ценам,а главная статья импорта упала более чем в 2 раза за год,ну порадуйтесь же за фундамент по курсу,а не бегайте как чумные от овнобросов на помойках.
По Китаю,да потеряем экспорт,но задумайтесь,мы туда харчи отправляем,так что думаю потери будут не серьёзные,кушать ведь всегда хочется)))
Газ перекроет негатив от металлургического коллапса,даже ставка в 11% ничего не решает,люди,это фантастика.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:11
истерик не хватает на ветке,жгите ещё, у вас зачётно получается
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:17
Курси на зараз - все все червоне
Вітаюсь совсіма.
17:00
Присіли копійок на 10 по доляру, на 12 по євро.
10:00
Курс НБУ:
Євро (₴ --> €) 26,8518(26,9048 − 0,053)
Долар США (₴ --> $) 24,5188(24,537 − 0,0182)
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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