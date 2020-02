Додано: Пон 10 лют, 2020 17:10

somilitark написав: люди,это фантастика люди,это фантастика



Шоколад самим покупать или они и купят и обмажут? Шоколад самим покупать или они и купят и обмажут?

"The quieter you become, the more you are able to hear"