Та просто по 24.86, 69, 59 на той неделе активно покупали, а тут все...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:22
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:42
Купляли в четвер-п'ятницю перед вихідними щоб на вихідних не турбуватись. Купляли в основному ті хто постійно купляє (для бізнесу наприклад) або хто здав по 25/24,9. Тобто одні і так би купили, а інші фіксували прибуток перед невизначеністю нового тижня. Треті не купляли бо далі надіються на низхідний тренд. Вони не будуть купляти допоки по їх відчуттях тренд не зміниться. Все просто.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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