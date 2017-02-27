RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3853385438553856

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 296
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
52
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:22

  Realist написав:
  hxbbgaf написав:Все, НБУ уже бакс не нужен?

А що на МБ є великі коливання які потрібно згладжувати викуповуючи надлишкову валюту?

Та просто по 24.86, 69, 59 на той неделе активно покупали, а тут все...
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21347
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 2150 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:42

  hxbbgaf написав:
  Realist написав:
  hxbbgaf написав:Все, НБУ уже бакс не нужен?

А що на МБ є великі коливання які потрібно згладжувати викуповуючи надлишкову валюту?

Та просто по 24.86, 69, 59 на той неделе активно покупали, а тут все...

Купляли в четвер-п'ятницю перед вихідними щоб на вихідних не турбуватись. Купляли в основному ті хто постійно купляє (для бізнесу наприклад) або хто здав по 25/24,9. Тобто одні і так би купили, а інші фіксували прибуток перед невизначеністю нового тижня. Треті не купляли бо далі надіються на низхідний тренд. Вони не будуть купляти допоки по їх відчуттях тренд не зміниться. Все просто.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 731
З нами з: 23.01.09
Подякував: 241 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3853385438553856
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Realist і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 36, 37, 38
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
375 66589
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 16:36
Amat
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1671, 1672, 1673
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16727 2085854
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 16:04
lrs7719
Валютный рынок в мире 1 ... 677, 678, 679
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6783 1507027
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 22:06
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.