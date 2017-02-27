Додано: Пон 10 лют, 2020 19:01

Понеділок не зміг порадувати учасників ринку особливими обсягами операцій і більше того – вкотре показав, що таке український валютний ринок.



На жаль, нерезиденти поки що не особливо “засвітилися” на міжбанку напередодні завтрашнього аукціону з розміщення ОВДП. Відчувається, що торг з прибутковості між Мінфіном України і потенційними покупцями буде неабиякий.



З одного боку – нерезидентам на тлі європейської прибутковості в максимум 1-3% річних в кращому разі – наші папери як і раніше цікаві.



З іншого – деякі ринки з урахуванням конкуренції за капітал уже не набагато нижчі від українського, і нерезиденти-спекулянти намагаються отримати від нашого Мінфіну максимум “плюшок” за прибутковістю нових ОВДП, часто намагаючись банально шантажувати наших чиновників тим, що не будуть далі перевкладатися в нові папери.



У пошуку компромісу щодо прибутковості зараз, за нашими відомостями, і проводять час чиновники Мінфіну і найбільші потенційні покупці нових українських облігацій. І не тільки іноземні, а й місцеві теж. А враховуючи майбутні найближчі погашення старих ОВДП, спекулянти сподіваються щось ще видавити за прибутковістю – як за рахунок безпосередньо процентної ставки за паперами, так і за рахунок курсових зрушень в моменти аукціонів і розрахунків за ними.



За фактом – сьогодні на торгах було відносне затишшя. Місцеві гравці (в тому числі і великі імпортери, про яких ми попереджали в ранковому прогнозі) досить швидко закрили свої операції. А решта клієнтів-нерезидентів працювали досить мляво. Спекулянтам довелося в основному працювати в “дві сторони”, а Нацбанку викуповувати було нічого.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.