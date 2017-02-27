Та просто по 24.86, 69, 59 на той неделе активно покупали, а тут все...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:22
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:42
Купляли в четвер-п'ятницю перед вихідними щоб на вихідних не турбуватись. Купляли в основному ті хто постійно купляє (для бізнесу наприклад) або хто здав по 25/24,9. Тобто одні і так би купили, а інші фіксували прибуток перед невизначеністю нового тижня. Треті не купляли бо далі надіються на низхідний тренд. Вони не будуть купляти допоки по їх відчуттях тренд не зміниться. Все просто.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:15
а где-то можно смотреть эту информацию не в файле а на странице? не нашел на сайте НБУ
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Идем на страницу:
Ищем "Безготівковий валютний ринок", перещелкиваем над графиком с "12 месяцев" на "30 дней", после чего жмем "подробнее".
Получаем график, на который можно навести мышку и увидеть цифры.
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:37
Под вечер начали проскакивать продажи по 37 покупки соответственно 30-33
Живите своим умом!
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:39
Евро на сейчас 1,0913
Поддержка на 1,09 есть, если её пробивают, идем на 1,05
Живите своим умом!
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:50
Я про НБУ. Регулятор выкупал доллары всю неделю на межбанке целыми днями дороже, а как подешевел, не надо.
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:52
Про те, що підемо під 1,09 писав ще в листопаді. Але 1,05 наврядче, думаю, біля 1,075 зупинимося перекурити і подумати.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:01
Понеділок не зміг порадувати учасників ринку особливими обсягами операцій і більше того – вкотре показав, що таке український валютний ринок.
На жаль, нерезиденти поки що не особливо “засвітилися” на міжбанку напередодні завтрашнього аукціону з розміщення ОВДП. Відчувається, що торг з прибутковості між Мінфіном України і потенційними покупцями буде неабиякий.
З одного боку – нерезидентам на тлі європейської прибутковості в максимум 1-3% річних в кращому разі – наші папери як і раніше цікаві.
З іншого – деякі ринки з урахуванням конкуренції за капітал уже не набагато нижчі від українського, і нерезиденти-спекулянти намагаються отримати від нашого Мінфіну максимум “плюшок” за прибутковістю нових ОВДП, часто намагаючись банально шантажувати наших чиновників тим, що не будуть далі перевкладатися в нові папери.
У пошуку компромісу щодо прибутковості зараз, за нашими відомостями, і проводять час чиновники Мінфіну і найбільші потенційні покупці нових українських облігацій. І не тільки іноземні, а й місцеві теж. А враховуючи майбутні найближчі погашення старих ОВДП, спекулянти сподіваються щось ще видавити за прибутковістю – як за рахунок безпосередньо процентної ставки за паперами, так і за рахунок курсових зрушень в моменти аукціонів і розрахунків за ними.
За фактом – сьогодні на торгах було відносне затишшя. Місцеві гравці (в тому числі і великі імпортери, про яких ми попереджали в ранковому прогнозі) досить швидко закрили свої операції. А решта клієнтів-нерезидентів працювали досить мляво. Спекулянтам довелося в основному працювати в “дві сторони”, а Нацбанку викуповувати було нічого.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:26
Moneta продолжу
Водночас саме така поведінка ринку і розмови про те, що курсове “дно” вже близько. Тому за, здавалося б, тихим перебігом валютних торгів зараз спостерігають всі: як місцеві любителі погратися курсом і облігаціями, так і великі світові “акули” цього бізнесу. Скоро ситуація зміниться, і міжбанк швидко вийде з “коматозного” стану.
https://news.finance.ua/ua/news/-/465010/mizhbank-nerezydenty-vyrishyly-ne-nadto-svitytysya
инсайд ? кто автор ?
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