Поддержка на 1,09 есть, если её пробивают, идем на 1,05
Совсем не обязательно. Во-первых для продолжения нисходящего движения нужно сегодня закрыться ниже 1,0934. Во-вторых нужно подтверждение завтрашней сессией. Далее есть сопротивление на уровне 1,0872. И даже после этого движение может ограничиться только закрытием "гэпа Макрона" в окрестностях отметки 1,0732. Так что про 1,0500 - слишком смелое утверждение.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Поддержка на 1,09 есть, если её пробивают, идем на 1,05
Совсем не обязательно. Во-первых для продолжения нисходящего движения нужно сегодня закрыться ниже 1,0934. Во-вторых нужно подтверждение завтрашней сессией. Далее есть сопротивление на уровне 1,0872. И даже после этого движение может ограничиться только закрытием "гэпа Макрона" в окрестностях отметки 1,0732. Так что про 1,0500 - слишком смелое утверждение.
народ, что вы спорите по мелочам, евро идёт на 0,85 , всё что посредине - пыль...
Поддержка на 1,09 есть, если её пробивают, идем на 1,05
Совсем не обязательно. Во-первых для продолжения нисходящего движения нужно сегодня закрыться ниже 1,0934. Во-вторых нужно подтверждение завтрашней сессией. Далее есть сопротивление на уровне 1,0872. И даже после этого движение может ограничиться только закрытием "гэпа Макрона" в окрестностях отметки 1,0732. Так что про 1,0500 - слишком смелое утверждение.
народ, что вы спорите по мелочам, евро идёт на 0,85 , всё что посредине - пыль...
Када?
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Поддержка на 1,09 есть, если её пробивают, идем на 1,05
Совсем не обязательно. Во-первых для продолжения нисходящего движения нужно сегодня закрыться ниже 1,0934. Во-вторых нужно подтверждение завтрашней сессией. Далее есть сопротивление на уровне 1,0872. И даже после этого движение может ограничиться только закрытием "гэпа Макрона" в окрестностях отметки 1,0732. Так что про 1,0500 - слишком смелое утверждение.
народ, что вы спорите по мелочам, евро идёт на 0,85 , всё что посредине - пыль...
Совершенно верно. Чем дольше евро рисует типо разворот, тем больше пассажиров набрано и тем жестче будет пролив на стопах и маржин-колах.
Поддержка на 1,09 есть, если её пробивают, идем на 1,05
Совсем не обязательно. Во-первых для продолжения нисходящего движения нужно сегодня закрыться ниже 1,0934. Во-вторых нужно подтверждение завтрашней сессией. Далее есть сопротивление на уровне 1,0872. И даже после этого движение может ограничиться только закрытием "гэпа Макрона" в окрестностях отметки 1,0732. Так что про 1,0500 - слишком смелое утверждение.
народ, что вы спорите по мелочам, евро идёт на 0,85 , всё что посредине - пыль...
On Monday, the leader of the German conservative party CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), announced her resignation and said she will not be running to replace Chancellor Angela Merkel at the next federal election in autumn of 2021. According to Deutsche Bank analysts, "different party-internal approaches towards the far-right AfD and the related political turbulences in the East-German state of Thuringia" caused Kramp-Karrenbauer to step down.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Поддержка на 1,09 есть, если её пробивают, идем на 1,05
Совсем не обязательно. Во-первых для продолжения нисходящего движения нужно сегодня закрыться ниже 1,0934. Во-вторых нужно подтверждение завтрашней сессией. Далее есть сопротивление на уровне 1,0872. И даже после этого движение может ограничиться только закрытием "гэпа Макрона" в окрестностях отметки 1,0732. Так что про 1,0500 - слишком смелое утверждение.
народ, что вы спорите по мелочам, евро идёт на 0,85 , всё что посредине - пыль...
Евро идёт на 0.85,гривна на 20.Форум планокуров.И главный аргумент всего: Я так думаю!
Після закінчення опалювального сезону, по підрахунках станом на зараз, в сховищах залишиться газу на 5-6 млрд м куб більше ніж мнулого року. При такій теплій зимі можна і не купувати на наступний рік. Крім того, вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ залишиться більше 3 млн тонн. Це до не раз написаного раніше про торгбаланс на 2020 рік. А от ОВДП завтра можуть свиню підкинути...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.