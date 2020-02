Додано: Пон 10 лют, 2020 20:30

edvardd





On Monday, the leader of the German conservative party CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), announced her resignation and said she will not be running to replace Chancellor Angela Merkel at the next federal election in autumn of 2021. According to Deutsche Bank analysts, "different party-internal approaches towards the far-right AfD and the related political turbulences in the East-German state of Thuringia" caused Kramp-Karrenbauer to step down.

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.