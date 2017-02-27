Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:46
edvardd написав:
народ, что вы спорите по мелочам, евро идёт на 0,85 , всё что посредине - пыль...
Не наводи тень на плетень.
Забыл кто в доме хозяин?
Трамп им даст, по 0,85. Аж перья полетят!
Им велено идти на 1,25.
Иначе после выборов размажут.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 20:50
edvardd написав:
правое плечо на месяцах...
Не... ну если правое плечо.... тогда точно
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Пон 10 лют, 2020 20:56
когда дно, 24.3 это дно?
какие варианты?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: Пон 10 лют, 2020 21:03
Vadim V написав: freeze написав:
Российский трубоукладчик "Академик Черский"
вышел из Находки
и 22 февраля прибудет в Сингапур.
Хде он здесь
https://www.ships.com.ua/
?
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