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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3855385638573858

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 296
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
52
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:46

  edvardd написав:народ, что вы спорите по мелочам, евро идёт на 0,85 , всё что посредине - пыль...


Не наводи тень на плетень.
Забыл кто в доме хозяин? :oops:
Трамп им даст, по 0,85. Аж перья полетят! :shock:
Им велено идти на 1,25. 8)
Иначе после выборов размажут. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:правое плечо на месяцах...

Не... ну если правое плечо.... тогда точно
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:56

когда дно, 24.3 это дно?
какие варианты?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:03

  Vadim V написав:
  freeze написав:Российский трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Находки и 22 февраля прибудет в Сингапур.

Хде он здесь https://www.ships.com.ua/ ?


AKADEMIK CHERSKIY
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