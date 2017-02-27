Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Поддержка на 1,09 есть, если её пробивают, идем на 1,05
Совсем не обязательно. Во-первых для продолжения нисходящего движения нужно сегодня закрыться ниже 1,0934. Во-вторых нужно подтверждение завтрашней сессией. Далее есть сопротивление на уровне 1,0872. И даже после этого движение может ограничиться только закрытием "гэпа Макрона" в окрестностях отметки 1,0732. Так что про 1,0500 - слишком смелое утверждение.
народ, что вы спорите по мелочам, евро идёт на 0,85 , всё что посредине - пыль...
Евро идёт на 0.85,гривна на 20.Форум планокуров.И главный аргумент всего: Я так думаю![/quote]
я эти цифры скомпилировал для себя,делюсь с вами, презентаций не составлял, на странице пояснил, бисер метать не собираюсь...
edvardd написав:я эти цифры скомпилировал для себя,делюсь с вами, презентаций не составлял, на странице пояснил, бисер метать не собираюсь...
Послушайте, если вы пришли к этим выводам путем построения какой-то математической, или логической, или графической - модели, то это можно по-обсуждать. Только тогда саму модель публиковать надо. А то получается как у Дубилета.... -Мы взяли данные мобильных операторов.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
orest написав:Після закінчення опалювального сезону, по підрахунках станом на зараз, в сховищах залишиться газу на 5-6 млрд м куб більше ніж мнулого року. При такій теплій зимі можна і не купувати на наступний рік.
А враховуючи, що ціна вже більше, ніж в 2 рази нижча, порівняно з аналогічним періодом минулого року і продовжує знижуватися, то навіть якщо й купуватиме "Нафтогаз", то попит на валюту з його сторони значно скоротиться [spoiler] [/spoiler]
Востаннє редагувалось stryzhko в Пон 10 лют, 2020 21:27, всього редагувалось 1 раз.