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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3856385738583859>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 296
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
52
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:46

  edvardd написав:народ, что вы спорите по мелочам, евро идёт на 0,85 , всё что посредине - пыль...


Не наводи тень на плетень.
Забыл кто в доме хозяин? :oops:
Трамп им даст, по 0,85. Аж перья полетят! :shock:
Им велено идти на 1,25. 8)
Иначе после выборов размажут. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:правое плечо на месяцах...

Не... ну если правое плечо.... тогда точно
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:56

когда дно, 24.3 это дно?
какие варианты?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:03

  Vadim V написав:
  freeze написав:Российский трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Находки и 22 февраля прибудет в Сингапур.

Хде он здесь https://www.ships.com.ua/ ?


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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:А от ОВДП завтра можуть свиню підкинути...

а можуть і НЕ підкинути
там грають серйозні (шулєри) гравці тобто
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:08

  edvardd написав:
  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:Евро на сейчас 1,0913

Поддержка на 1,09 есть, если её пробивают, идем на 1,05

Совсем не обязательно.
Во-первых для продолжения нисходящего движения нужно сегодня закрыться ниже 1,0934.
Во-вторых нужно подтверждение завтрашней сессией.
Далее есть сопротивление на уровне 1,0872.
И даже после этого движение может ограничиться только закрытием "гэпа Макрона" в окрестностях отметки 1,0732.
Так что про 1,0500 - слишком смелое утверждение.

народ, что вы спорите по мелочам, евро идёт на 0,85 , всё что посредине - пыль...

Евро идёт на 0.85,гривна на 20.Форум планокуров.И главный аргумент всего: Я так думаю![/quote]


я эти цифры скомпилировал для себя,делюсь с вами, презентаций не составлял, на странице пояснил, бисер метать не собираюсь...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:я эти цифры скомпилировал для себя,делюсь с вами, презентаций не составлял, на странице пояснил, бисер метать не собираюсь...

Послушайте, если вы пришли к этим выводам путем построения какой-то математической, или логической, или графической - модели, то это можно по-обсуждать.
Только тогда саму модель публиковать надо.
А то получается как у Дубилета....
-Мы взяли данные мобильных операторов.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

orest написав:Після закінчення опалювального сезону, по підрахунках станом на зараз, в сховищах залишиться газу на 5-6 млрд м куб більше ніж мнулого року. При такій теплій зимі можна і не купувати на наступний рік. ;)

А враховуючи, що ціна вже більше, ніж в 2 рази нижча, порівняно з аналогічним періодом минулого року і продовжує знижуватися, то навіть якщо й купуватиме "Нафтогаз", то попит на валюту з його сторони значно скоротиться
[spoiler]
Зображення[/spoiler]
Востаннє редагувалось stryzhko в Пон 10 лют, 2020 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Приват онлайн стабильно 24.400 / 24.752.Покупают уже как на улице.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:31

  lubarec написав:Приват онлайн стабильно 24.400 / 24.752.Покупают уже как на улице.

Что то знают.
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