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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3856385738583859

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 296
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
52
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:47

Zebra Или им все поф.. ,как и всем в этой стране.
Берите фантики я себе еще нарисую.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:03

lubarec
не пишите ерунду...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:22

  stryzhko написав:
orest написав:Після закінчення опалювального сезону, по підрахунках станом на зараз, в сховищах залишиться газу на 5-6 млрд м куб більше ніж мнулого року. При такій теплій зимі можна і не купувати на наступний рік. ;)

А враховуючи, що ціна вже більше, ніж в 2 рази нижча, порівняно з аналогічним періодом минулого року і продовжує знижуватися, то навіть якщо й купуватиме "Нафтогаз", то попит на валюту з його сторони значно скоротиться
[spoiler]
Зображення[/spoiler]

А нам продолжают считать 1654 за гигакаллорию как год назад. Сколько еще терпеть это все кидалово будем?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:27

Инфляция в Китае разогналась до 5,4%

В 21 веке максимумы были в 2008 - 8,7% и в 2011 - 6,5%


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:28

  hxbbgaf написав:
  Realist написав:Купляли в четвер-п'ятницю перед вихідними щоб на вихідних не турбуватись. Купляли в основному ті хто постійно купляє (для бізнесу наприклад) або хто здав по 25/24,9. Тобто одні і так би купили, а інші фіксували прибуток перед невизначеністю нового тижня. Треті не купляли бо далі надіються на низхідний тренд. Вони не будуть купляти допоки по їх відчуттях тренд не зміниться. Все просто.

Я про НБУ. Регулятор выкупал доллары всю неделю на межбанке целыми днями дороже, а как подешевел, не надо.


Мало видимо понадавали по шапке этому нбу.
В более неспокойные времена были какие-то более-менее адекватные внутримесячные/внутринедельные (т.е в краткосроке) коридоры колебаний (при том же самом декларируемом режиме "сглаживания")
А нынче разносит как пьяного: тут гривна туда - через пару дней гривна сюда - лепота. Нафиг такой нбу, который весьма сомнительно справляется со своими обязанностями. :shock:
Попробуй разберись какое значение будет на табло через месяц, полгода, год... :shock:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:34

Alex2007 НБУ придумал новую игру для бегунов.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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