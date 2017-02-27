orest написав:Після закінчення опалювального сезону, по підрахунках станом на зараз, в сховищах залишиться газу на 5-6 млрд м куб більше ніж мнулого року. При такій теплій зимі можна і не купувати на наступний рік.
А враховуючи, що ціна вже більше, ніж в 2 рази нижча, порівняно з аналогічним періодом минулого року і продовжує знижуватися, то навіть якщо й купуватиме "Нафтогаз", то попит на валюту з його сторони значно скоротиться [spoiler] [/spoiler]
А нам продолжают считать 1654 за гигакаллорию как год назад. Сколько еще терпеть это все кидалово будем?
Realist написав:Купляли в четвер-п'ятницю перед вихідними щоб на вихідних не турбуватись. Купляли в основному ті хто постійно купляє (для бізнесу наприклад) або хто здав по 25/24,9. Тобто одні і так би купили, а інші фіксували прибуток перед невизначеністю нового тижня. Треті не купляли бо далі надіються на низхідний тренд. Вони не будуть купляти допоки по їх відчуттях тренд не зміниться. Все просто.
Я про НБУ. Регулятор выкупал доллары всю неделю на межбанке целыми днями дороже, а как подешевел, не надо.
Мало видимо понадавали по шапке этому нбу. В более неспокойные времена были какие-то более-менее адекватные внутримесячные/внутринедельные (т.е в краткосроке) коридоры колебаний (при том же самом декларируемом режиме "сглаживания") А нынче разносит как пьяного: тут гривна туда - через пару дней гривна сюда - лепота. Нафиг такой нбу, который весьма сомнительно справляется со своими обязанностями. Попробуй разберись какое значение будет на табло через месяц, полгода, год...