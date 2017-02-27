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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3856385738583859

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 296
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
52
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:47

Zebra Или им все поф.. ,как и всем в этой стране.
Берите фантики я себе еще нарисую.
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lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:03

lubarec
не пишите ерунду...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:22

  stryzhko написав:
orest написав:Після закінчення опалювального сезону, по підрахунках станом на зараз, в сховищах залишиться газу на 5-6 млрд м куб більше ніж мнулого року. При такій теплій зимі можна і не купувати на наступний рік. ;)

А враховуючи, що ціна вже більше, ніж в 2 рази нижча, порівняно з аналогічним періодом минулого року і продовжує знижуватися, то навіть якщо й купуватиме "Нафтогаз", то попит на валюту з його сторони значно скоротиться
[spoiler]
Зображення[/spoiler]

А нам продолжают считать 1654 за гигакаллорию как год назад. Сколько еще терпеть это все кидалово будем?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:27

Инфляция в Китае разогналась до 5,4%

В 21 веке максимумы были в 2008 - 8,7% и в 2011 - 6,5%


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:28

  hxbbgaf написав:
  Realist написав:Купляли в четвер-п'ятницю перед вихідними щоб на вихідних не турбуватись. Купляли в основному ті хто постійно купляє (для бізнесу наприклад) або хто здав по 25/24,9. Тобто одні і так би купили, а інші фіксували прибуток перед невизначеністю нового тижня. Треті не купляли бо далі надіються на низхідний тренд. Вони не будуть купляти допоки по їх відчуттях тренд не зміниться. Все просто.

Я про НБУ. Регулятор выкупал доллары всю неделю на межбанке целыми днями дороже, а как подешевел, не надо.


Мало видимо понадавали по шапке этому нбу.
В более неспокойные времена были какие-то более-менее адекватные внутримесячные/внутринедельные (т.е в краткосроке) коридоры колебаний (при том же самом декларируемом режиме "сглаживания")
А нынче разносит как пьяного: тут гривна туда - через пару дней гривна сюда - лепота. Нафиг такой нбу, который весьма сомнительно справляется со своими обязанностями. :shock:
Казалось бы, сейчас и ЗВР выше чем пару лет назад и типа стабильность и покращення (ну допустим, нас же, по крайней мере, в этом убеждают - поверим на слово :D ), все прекрасно - так чего спрашивается гривну так колбасит ?
Попробуй разберись какое значение будет на табло через месяц, полгода, год... :shock:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 10 лют, 2020 22:46, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:34

Alex2007 НБУ придумал новую игру для бегунов.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:37

Сделок было не очень много: за весь день наторговали лишь на $109 млн. Притом, что большинство покупок пришлось на Нацбанк, который приобрел $50 млн по 24,52 грн/$. Также покупали валюту иностранцы, которые понемногу выводили проценты, полученные за украинские гособлигации. А также Vodafone, которому требовались небольшие валютные суммы для закрытия сделок после размещения еврооблигаций.

Этих игроков сегодня выделяли на покупке доллара. А на продаже валюты заметили только наших экспортеров. Нерезидентов с продажами "американца" под завтрашнее размещение гособлигаций никто не наблюдал. Их не было, невзирая на положительные прогнозы по размещению бумаг.

"Ожидается, что покупатели разберут 12 февраля весь выпуск облигаций Минфина на 6,5 млрд грн и $200 млн. Западные финансовые рынки уже полностью ожили после новогодних каникул, вошли в привычный темп, и прогнозируется достаточно высокая активность на нашем аукционе по ОВГЗ. Однако валюта под выкуп бумаг, скорее всего, будет продаваться в основном в среду. Ну и, конечно, с учетом ожидаемого реинвестирования выплат, которые Минфин проведет 13 числа по ранним выпускам - на 2,1 млрд грн и на $388 млн", - спрогнозировал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:"Ожидается, что покупатели разберут 12 февраля весь выпуск облигаций Минфина на 6,5 млрд грн и $200 млн.


12 и 13 февраля Минфину нужно выплатить по ОВГЗ 411 млн. долларов и 3.7 млрд. гривень.

На долларовые выплаты видно, что не хватает, потому и решили занять 200 млн.
Так что вероятно, что и предлагающие доллар могут немного побороться за процент, если конечно их не будет очень много ;-)
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:10

Не верю!

zzzzzz
Какая-то аномальность сегодня наблюдалась, но цифры уж очень занижены.
Это мало даже для следующего понедельника, когда в США будет выходной.
Сибарит
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  #<1 ... 3856385738583859
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