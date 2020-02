Додано: Пон 10 лют, 2020 23:08

zzzzzz написав: "Ожидается, что покупатели разберут 12 февраля весь выпуск облигаций Минфина на 6,5 млрд грн и $200 млн. "Ожидается, что покупатели разберут 12 февраля весь выпуск облигаций Минфина на 6,5 млрд грн и $200 млн.



12 и 13 февраля Минфину нужно выплатить по ОВГЗ 411 млн. долларов и 3.7 млрд. гривень.



На долларовые выплаты видно, что не хватает, потому и решили занять 200 млн.

Так что вероятно, что и предлагающие доллар могут немного побороться за процент, если конечно их не будет очень много 12 и 13 февраля Минфину нужно выплатить по ОВГЗ 411 млн. долларов и 3.7 млрд. гривень.На долларовые выплаты видно, что не хватает, потому и решили занять 200 млн.Так что вероятно, что и предлагающие доллар могут немного побороться за процент, если конечно их не будет очень много

"The quieter you become, the more you are able to hear"