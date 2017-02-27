alex_dvornichenko написав:
А откуда у правительства скрытые резервы на кредиты малому бизнесу, на запланированный капитальный ремонт инфраструктуры, на обслуживание долгов ? Думай-те.
Разве это резервы? Кредиты загубленному малому бизнесу это скорее из основных статей расходов бюджета должны быть...
Хотя честно говоря я не очень понимаю того, что кто-то рад возможности получить кредит в гривнах под 5-7%, когда к примеру в Харьковской области до сих пор не могут раздать беспроцентные!!! кредиты новому малому бизнесу из областного бюджета. Там из затрат будет лишь:
- не конский штраф за возможную просрочку в погашении кредита, если что-то не сростется у предпринимателя с бизнесом;
- стоимость оценки имущества под залог, без которой кредит не выдают;
- банковские комиссии за перечисление денег;
- затраты предпринимателя на бизнес-план, под который кредит будет получаться.
Недостаток такого кредита - выдаются лишь небольшие суммы (до 200000 грн).