hxbbgaf написав:А нам продолжают считать 1654 за гигакаллорию как год назад. Сколько еще терпеть это все кидалово будем?
А откуда у правительства скрытые резервы на кредиты малому бизнесу, на запланированный капитальный ремонт инфраструктуры, на обслуживание долгов ? Думай-те.
Разве это резервы? Кредиты загубленному малому бизнесу это скорее из основных статей расходов бюджета должны быть...
Хотя честно говоря я не очень понимаю того, что кто-то рад возможности получить кредит в гривнах под 5-7%, когда к примеру в Харьковской области до сих пор не могут раздать беспроцентные!!! кредиты новому малому бизнесу из областного бюджета. Там из затрат будет лишь: - не конский штраф за возможную просрочку в погашении кредита, если что-то не сростется у предпринимателя с бизнесом; - стоимость оценки имущества под залог, без которой кредит не выдают; - банковские комиссии за перечисление денег; - затраты предпринимателя на бизнес-план, под который кредит будет получаться.
Недостаток такого кредита - выдаются лишь небольшие суммы (до 200000 грн).
hxbbgaf написав:А нам продолжают считать 1654 за гигакаллорию как год назад. Сколько еще терпеть это все кидалово будем?
А откуда у правительства скрытые резервы на кредиты малому бизнесу, на запланированный капитальный ремонт инфраструктуры, на обслуживание долгов ? Думай-те.
Разве это резервы? Кредиты загубленному малому бизнесу это скорее из основных статей расходов бюджета должны быть...
Хотя честно говоря я не очень понимаю того, что кто-то рад возможности получить кредит в гривнах под 5-7%, когда к примеру в Харьковской области до сих пор не могут раздать беспроцентные!!! кредиты новому малому бизнесу из областного бюджета. Там из затрат будет лишь: - не конский штраф за возможную просрочку в погашении кредита, если что-то не сростется у предпринимателя с бизнесом; - стоимость оценки имущества под залог, без которой кредит не выдают; - банковские комиссии за перечисление денег; - затраты предпринимателя на бизнес-план, под который кредит будет получаться.
Недостаток такого кредита - выдаются лишь небольшие суммы (до 200000 грн).
Очень интересно, а можно почитать подробней. Если можно ссылки на местные СМИ. Спасибо.
buratinyo написав:Недостаток такого кредита - выдаются лишь небольшие суммы (до 200000 грн).
... а який бізнес можна відкрити на 200К? .. шкарпетки/труселя/ліфони? ... чи продуктовий на місяць - два спробувати, а далі...... закривати, так як "скажена" оренда?
.... а, ну ще всякий китайський непотріб продавати на 1 категорії
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
hxbbgaf написав:А нам продолжают считать 1654 за гигакаллорию как год назад. Сколько еще терпеть это все кидалово будем?
А откуда у правительства скрытые резервы на кредиты малому бизнесу, на запланированный капитальный ремонт инфраструктуры, на обслуживание долгов ? Думай-те.
Разве это резервы? Кредиты загубленному малому бизнесу это скорее из основных статей расходов бюджета должны быть...
Хотя честно говоря я не очень понимаю того, что кто-то рад возможности получить кредит в гривнах под 5-7%, когда к примеру в Харьковской области до сих пор не могут раздать беспроцентные!!! кредиты новому малому бизнесу из областного бюджета. Там из затрат будет лишь: - не конский штраф за возможную просрочку в погашении кредита, если что-то не сростется у предпринимателя с бизнесом; - стоимость оценки имущества под залог, без которой кредит не выдают; - банковские комиссии за перечисление денег; - затраты предпринимателя на бизнес-план, под который кредит будет получаться.
Недостаток такого кредита - выдаются лишь небольшие суммы (до 200000 грн).
А чего самое главное не упомянули, что предприниматель должен иметь 30% собственного капитала?