Додано: Вів 11 лют, 2020 08:25

alex_dvornichenko написав: hxbbgaf написав: А нам продолжают считать 1654 за гигакаллорию как год назад. Сколько еще терпеть это все кидалово будем? А нам продолжают считать 1654 за гигакаллорию как год назад. Сколько еще терпеть это все кидалово будем?

А откуда у правительства скрытые резервы на кредиты малому бизнесу, на запланированный капитальный ремонт инфраструктуры, на обслуживание долгов ? Думай-те. А откуда у правительства скрытые резервы на кредиты малому бизнесу, на запланированный капитальный ремонт инфраструктуры, на обслуживание долгов ? Думай-те.

Разве это резервы? Кредиты загубленному малому бизнесу это скорее из основных статей расходов бюджета должны быть...Хотя честно говоря я не очень понимаю того, что кто-то рад возможности получить кредит в гривнах под 5-7%, когда к примеру в Харьковской области до сих пор не могут раздать беспроцентные!!! кредиты новому малому бизнесу из областного бюджета. Там из затрат будет лишь:- не конский штраф за возможную просрочку в погашении кредита, если что-то не сростется у предпринимателя с бизнесом;- стоимость оценки имущества под залог, без которой кредит не выдают;- банковские комиссии за перечисление денег;- затраты предпринимателя на бизнес-план, под который кредит будет получаться.Недостаток такого кредита - выдаются лишь небольшие суммы (до 200000 грн).