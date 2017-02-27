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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3858385938603861>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 296
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
52
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 08:25

  alex_dvornichenko написав:
  hxbbgaf написав:А нам продолжают считать 1654 за гигакаллорию как год назад. Сколько еще терпеть это все кидалово будем?

А откуда у правительства скрытые резервы на кредиты малому бизнесу, на запланированный капитальный ремонт инфраструктуры, на обслуживание долгов ? Думай-те.

Разве это резервы? Кредиты загубленному малому бизнесу это скорее из основных статей расходов бюджета должны быть...

Хотя честно говоря я не очень понимаю того, что кто-то рад возможности получить кредит в гривнах под 5-7%, когда к примеру в Харьковской области до сих пор не могут раздать беспроцентные!!! кредиты новому малому бизнесу из областного бюджета. Там из затрат будет лишь:
- не конский штраф за возможную просрочку в погашении кредита, если что-то не сростется у предпринимателя с бизнесом;
- стоимость оценки имущества под залог, без которой кредит не выдают;
- банковские комиссии за перечисление денег;
- затраты предпринимателя на бизнес-план, под который кредит будет получаться.

Недостаток такого кредита - выдаются лишь небольшие суммы (до 200000 грн).
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:01

  Zebra написав:
  lubarec написав:Приват онлайн стабильно 24.400 / 24.752.Покупают уже как на улице.

Что то знают.

Я, тоже что-то знаю, но молчу :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:19

  buratinyo написав:
  alex_dvornichenko написав:
  hxbbgaf написав:А нам продолжают считать 1654 за гигакаллорию как год назад. Сколько еще терпеть это все кидалово будем?

А откуда у правительства скрытые резервы на кредиты малому бизнесу, на запланированный капитальный ремонт инфраструктуры, на обслуживание долгов ? Думай-те.

Разве это резервы? Кредиты загубленному малому бизнесу это скорее из основных статей расходов бюджета должны быть...

Хотя честно говоря я не очень понимаю того, что кто-то рад возможности получить кредит в гривнах под 5-7%, когда к примеру в Харьковской области до сих пор не могут раздать беспроцентные!!! кредиты новому малому бизнесу из областного бюджета. Там из затрат будет лишь:
- не конский штраф за возможную просрочку в погашении кредита, если что-то не сростется у предпринимателя с бизнесом;
- стоимость оценки имущества под залог, без которой кредит не выдают;
- банковские комиссии за перечисление денег;
- затраты предпринимателя на бизнес-план, под который кредит будет получаться.

Недостаток такого кредита - выдаются лишь небольшие суммы (до 200000 грн).


Очень интересно, а можно почитать подробней. Если можно ссылки на местные СМИ. Спасибо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:24

  Сибарит написав:zzzzzz
Какая-то аномальность сегодня наблюдалась, но цифры уж очень занижены.
Это мало даже для следующего понедельника, когда в США будет выходной.


Да, вы правы. Это пишет Невмержицкий, насчет оборотов его данные всегда в 2-2,5 раза ниже официальных данных НБУ. Даже не знаю как он считает обороты, надо спросить его.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:31

  sergey_sryvkin написав:
  Vadim V написав:
  freeze написав:Российский трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Находки и 22 февраля прибудет в Сингапур.

Хде он здесь https://www.ships.com.ua/ ?


AKADEMIK CHERSKIY

Status: stopped :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Недостаток такого кредита - выдаются лишь небольшие суммы (до 200000 грн).

... а який бізнес можна відкрити на 200К? :D
.. шкарпетки/труселя/ліфони? :)
... чи продуктовий на місяць - два спробувати, а далі...... закривати, так як "скажена" оренда? :)

.... а, ну ще всякий китайський непотріб продавати на 1 категорії :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:21

  buratinyo написав:
  alex_dvornichenko написав:
  hxbbgaf написав:А нам продолжают считать 1654 за гигакаллорию как год назад. Сколько еще терпеть это все кидалово будем?

А откуда у правительства скрытые резервы на кредиты малому бизнесу, на запланированный капитальный ремонт инфраструктуры, на обслуживание долгов ? Думай-те.

Разве это резервы? Кредиты загубленному малому бизнесу это скорее из основных статей расходов бюджета должны быть...

Хотя честно говоря я не очень понимаю того, что кто-то рад возможности получить кредит в гривнах под 5-7%, когда к примеру в Харьковской области до сих пор не могут раздать беспроцентные!!! кредиты новому малому бизнесу из областного бюджета. Там из затрат будет лишь:
- не конский штраф за возможную просрочку в погашении кредита, если что-то не сростется у предпринимателя с бизнесом;
- стоимость оценки имущества под залог, без которой кредит не выдают;
- банковские комиссии за перечисление денег;
- затраты предпринимателя на бизнес-план, под который кредит будет получаться.

Недостаток такого кредита - выдаются лишь небольшие суммы (до 200000 грн).


А чего самое главное не упомянули, что предприниматель должен иметь 30% собственного капитала? :)
kwon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kwon написав:А чего самое главное не упомянули, что предприниматель должен иметь 30% собственного капитала?
Починати бізнес з кредиту в 200000 і при цьому не мати власних навіть 60000????
А що ж Ви вважаєте тоді бізнесом?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:09

Курси на зараз


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- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:12

  s0v7a написав:
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11:00
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Знову добряче присіли! І більше всіх Київ!

ВО
Хай щастить!


якщо просіли то маємо червоніти?..
(колір тренду)
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