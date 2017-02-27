Зато официальную инфляцию нарисуют около нуля
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:22
Уменьшили скидки и включили счетчик. Почему коммунальные платежи за январь оказались значительно выше декабрьских
Зато официальную инфляцию нарисуют около нуля
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:36
Кардіограма ліквідності - якась аномалія
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 64 895,23379552(56 544,99992465 + 8 350,23387087) млн.
Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 13 839(20 814 − 6 975) млн.
Овернайти ДУЖЕ СИЛЬНО ВПАЛИ.
Загальна добова ліквідність 64 895,23 + 13 839 - 0 = 78 734,23(77 358 + 1 376,23) млн. гривень.
Загально добова ліквідність виросла!
НБУ вчора купив на 1225,89 млн.грн. 50 млн. долярів. Майже все що дало Казначейство, забрала Інкасаця, додавши готівки в оббіг.
Проте коррахунки сильно виросли. Вони пішли над норматив резервування. Та за рахунок чого так збільшилась частина ліквідності, яка не дає доходу?
І ось тут АНОМАЛІЯ! Здебільшого за рахунок доходної частини. З якоїсь причини сильно впали нічні сертифікати.
На те, коррахунки виросли більше, ніж впали нічні овернайти. Мабуть приготувалися купляти доляри для аукціону ОВДП.
Та розрахунки за аукціон тільки завтра, а за валютою, так і післязавтра!
Завтра виплати по ОВДП в розмірі:
UAH - 3 693 385 786,50 ₴;
USD - 399 061 390,00 $.
Післязавтра - USD - 12 309 286,25 $.
Першоджерела:
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 11 лют, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Згадували тут колись "конспірологи" єгипетський фунт, як відображення нашої гривні за попередні 6 років))
Значить йдемо на 23))
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Додано: Вів 11 лют, 2020 12:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так что там с планом на 28-30?
Или это был другой план, дурь для курения и его последствия уже улетучились?
Скучно,а ещё неделю назад были и 100 одинаковых вопросов от Фина,другие ракетчики бурно хвастались попкорном и какие они молодцы,сели уже точно в последний вагон,а все "кто в бумаге" идиоты и ничего не понимают)))
А теперь как на погосте(с),языки засунулись куда им место быть и опять тишина(((
А на носу посевная и опять бедный НБУ будет чухать репу как сдержать ревальвацию,а обвалисты неудачники безнадёжно будут усиленно искать зраду...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вернулись всего навсего с чего Фин начинал задавать вопросы 2ой волны 1я волна это 24 был курс. А вот пойдем ли на 24?
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