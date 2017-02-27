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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3858385938603861

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 296
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
52
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:22

Уменьшили скидки и включили счетчик. Почему коммунальные платежи за январь оказались значительно выше декабрьских
https://strana.ua/articles/analysis/249073-umenshili-skidki-i-vkljuchili-schetchik-pochemu-kommunalnye-platezhki-za-janvar-okazalis-vyshe-dekabrskikh.html

Зато официальную инфляцию нарисуют около нуля :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:36

Кардіограма ліквідності - якась аномалія


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 64 895,23379552(56 544,99992465 + 8 350,23387087) млн.

Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 13 839(20 814 − 6 975) млн.
Овернайти ДУЖЕ СИЛЬНО ВПАЛИ. :shock:

Загальна добова ліквідність 64 895,23 + 13 839 - 0 = 78 734,23(77 358 + 1 376,23) млн. гривень.

Загально добова ліквідність виросла!

НБУ вчора купив на 1225,89 млн.грн. 50 млн. долярів. Майже все що дало Казначейство, забрала Інкасаця, додавши готівки в оббіг.

Проте коррахунки сильно виросли. Вони пішли над норматив резервування. Та за рахунок чого так збільшилась частина ліквідності, яка не дає доходу?

І ось тут АНОМАЛІЯ! Здебільшого за рахунок доходної частини. З якоїсь причини сильно впали нічні сертифікати.

На те, коррахунки виросли більше, ніж впали нічні овернайти. Мабуть приготувалися купляти доляри для аукціону ОВДП.

Та розрахунки за аукціон тільки завтра, а за валютою, так і післязавтра!

Завтра виплати по ОВДП в розмірі:
UAH - 3 693 385 786,50 ₴;
USD - 399 061 390,00 $.

Післязавтра - USD - 12 309 286,25 $.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2020-02-12

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 11 лют, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Згадували тут колись "конспірологи" єгипетський фунт, як відображення нашої гривні за попередні 6 років))
Значить йдемо на 23))
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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так что там с планом на 28-30?

Или это был другой план, дурь для курения и его последствия уже улетучились?

Скучно,а ещё неделю назад были и 100 одинаковых вопросов от Фина,другие ракетчики бурно хвастались попкорном и какие они молодцы,сели уже точно в последний вагон,а все "кто в бумаге" идиоты и ничего не понимают)))

А теперь как на погосте(с),языки засунулись куда им место быть и опять тишина(((

А на носу посевная и опять бедный НБУ будет чухать репу как сдержать ревальвацию,а обвалисты неудачники безнадёжно будут усиленно искать зраду...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Скучно,а ещё неделю назад были и 100 одинаковых вопросов от Фина,другие ракетчики бурно хвастались попкорном и какие они молодцы,сели уже точно в последний вагон,а все "кто в бумаге" идиоты и ничего не понимают)))
Вернулись всего навсего с чего Фин начинал задавать вопросы 2ой волны :-) 1я волна это 24 был курс. А вот пойдем ли на 24?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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