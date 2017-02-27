Додано: Вів 11 лют, 2020 12:01

Так что там с планом на 28-30?



Или это был другой план, дурь для курения и его последствия уже улетучились?



Скучно,а ещё неделю назад были и 100 одинаковых вопросов от Фина,другие ракетчики бурно хвастались попкорном и какие они молодцы,сели уже точно в последний вагон,а все "кто в бумаге" идиоты и ничего не понимают)))



А теперь как на погосте(с),языки засунулись куда им место быть и опять тишина(((



А на носу посевная и опять бедный НБУ будет чухать репу как сдержать ревальвацию,а обвалисты неудачники безнадёжно будут усиленно искать зраду...

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.