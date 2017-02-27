Зато официальную инфляцию нарисуют около нуля
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:22
Уменьшили скидки и включили счетчик. Почему коммунальные платежи за январь оказались значительно выше декабрьских
Зато официальную инфляцию нарисуют около нуля
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:36
Кардіограма ліквідності - якась аномалія
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 64 895,23379552(56 544,99992465 + 8 350,23387087) млн.
Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 13 839(20 814 − 6 975) млн.
Овернайти ДУЖЕ СИЛЬНО ВПАЛИ.
Загальна добова ліквідність 64 895,23 + 13 839 - 0 = 78 734,23(77 358 + 1 376,23) млн. гривень.
Загально добова ліквідність виросла!
НБУ вчора купив на 1225,89 млн.грн. 50 млн. долярів. Майже все що дало Казначейство, забрала Інкасаця, додавши готівки в оббіг.
Проте коррахунки сильно виросли. Вони пішли над норматив резервування. Та за рахунок чого так збільшилась частина ліквідності, яка не дає доходу?
І ось тут АНОМАЛІЯ! Здебільшого за рахунок доходної частини. З якоїсь причини сильно впали нічні сертифікати.
На те, коррахунки виросли більше, ніж впали нічні овернайти. Мабуть приготувалися купляти доляри для аукціону ОВДП.
Та розрахунки за аукціон тільки завтра, а за валютою, так і післязавтра!
Завтра виплати по ОВДП в розмірі:
UAH - 3 693 385 786,50 ₴;
USD - 399 061 390,00 $.
Післязавтра - USD - 12 309 286,25 $.
Першоджерела:
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 11 лют, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Згадували тут колись "конспірологи" єгипетський фунт, як відображення нашої гривні за попередні 6 років))
Значить йдемо на 23))
[Spoiler]
[/Spoiler]
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так что там с планом на 28-30?
Или это был другой план, дурь для курения и его последствия уже улетучились?
Скучно,а ещё неделю назад были и 100 одинаковых вопросов от Фина,другие ракетчики бурно хвастались попкорном и какие они молодцы,сели уже точно в последний вагон,а все "кто в бумаге" идиоты и ничего не понимают)))
А теперь как на погосте(с),языки засунулись куда им место быть и опять тишина(((
А на носу посевная и опять бедный НБУ будет чухать репу как сдержать ревальвацию,а обвалисты неудачники безнадёжно будут усиленно искать зраду...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вернулись всего навсего с чего Фин начинал задавать вопросы 2ой волны 1я волна это 24 был курс. А вот пойдем ли на 24?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.02.2020.................24,4166
Гривна укрепилась на 10 копеек, что отражает вчерашнюю динамику.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом всего 2 копейки. В 10-20 приподнялись на копейку, сузив спред до полутора. В 10-50 вернулись обратно, а потом просели еще на копейку, сохраняя минимальный спред. С 11-05 уравновесились и остановились.
НБУ вчера выкупил плановые 50 млн.
Остатки на коррсчетах серьезно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов и, в меньше степени, за счет интервенции НБУ. Казначейство и наличка, играя по мелочи, друг друга практически уравновесили.
Продажа валюты на МБ в пятницу существенно сократилась с 580.4 до 354.3 млн.
Обороты чистые. В кои то веки пятница стала похожа на пятницу
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:30
Середньорічна-зважена - треба бути обережним
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,096200(+0,13758). ДУЖЕ ВПАЛИ. Йшло додолу по - 9.62 копійки за добу. Гальмуємо в 1.43 рази повільніше ніж пришвидчувалися!
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: +0,020699 (+ 0,038691). СерРічна росла на тижні в середньому по + 2.07(+ 3.87) копійки за добу. Пригальмували більше ніж в 1,5 рази.
Повні оберти МБ за тиждень - 2113,7273 (1951,3139) млн. долярів. Виросли. Робочий тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень склали 422,75 (390,26) млн.грн. Виросли на 8,321 відсотка і вони більші за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 369,51 (356,204 млн). Які теж зрозуміло чому підросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Хочу наголосити на тому, що в цьому році я враховую одинарне значення величини проданих на міжбанку тільки долярів, яке я дізнаюся звідси -
Хтось на пройдешньому тижні питав, де я беру значення обертів. Так то є в цьому файлі додаткова закладка "2020 рік" і там останній стовбець!
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 24,4166 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 24,4130628356663 грн./дол.
Як видно з графіку СередньоРічного зваженного курсу курс НБУ майже впритул наблизився до його значення!
Треба обережно купувати нижче СередньоРічної, чи продавати вище її!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 11 лют, 2020 12:40, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:38
А что сейчас принципиально больше 24?
Даже с точки зрения математики,этот хвостик закругляется к 24,а не к 25.
Пошли уже какие-то несерьёзные придирки к курсу,это хорошо,может год к году приравняете?
Год назад пахло хотя бы 26?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:39
Вы видимо очень успешный, состоятельный, самодостаточный и доброжелательный человек?
Я вижу это по вашим постам.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:44
Если бы вы читали хоть немного правила форума,то вы бы такого не написали,ну да ладно,сделаем скидку на ваш малюсенький форумный возраст и отсутствие воспитанности,а также способности держать язык за зубами,когда по курсу сказать нечего и приходится кидаться в истерике от бессилия кизяками)))
Так что по курсу,что можете сказать?
Сели в последний вагон по 25,как самочувствие,плюсы от обвалистов греют вашу душу? Помогли материально?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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