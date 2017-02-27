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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38593860386138623863>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 296
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
52
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:22

Уменьшили скидки и включили счетчик. Почему коммунальные платежи за январь оказались значительно выше декабрьских
https://strana.ua/articles/analysis/249073-umenshili-skidki-i-vkljuchili-schetchik-pochemu-kommunalnye-platezhki-za-janvar-okazalis-vyshe-dekabrskikh.html

Зато официальную инфляцию нарисуют около нуля :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:36

Кардіограма ліквідності - якась аномалія


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 64 895,23379552(56 544,99992465 + 8 350,23387087) млн.

Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 13 839(20 814 − 6 975) млн.
Овернайти ДУЖЕ СИЛЬНО ВПАЛИ. :shock:

Загальна добова ліквідність 64 895,23 + 13 839 - 0 = 78 734,23(77 358 + 1 376,23) млн. гривень.

Загально добова ліквідність виросла!

НБУ вчора купив на 1225,89 млн.грн. 50 млн. долярів. Майже все що дало Казначейство, забрала Інкасаця, додавши готівки в оббіг.

Проте коррахунки сильно виросли. Вони пішли над норматив резервування. Та за рахунок чого так збільшилась частина ліквідності, яка не дає доходу?

І ось тут АНОМАЛІЯ! Здебільшого за рахунок доходної частини. З якоїсь причини сильно впали нічні сертифікати.

На те, коррахунки виросли більше, ніж впали нічні овернайти. Мабуть приготувалися купляти доляри для аукціону ОВДП.

Та розрахунки за аукціон тільки завтра, а за валютою, так і післязавтра!

Завтра виплати по ОВДП в розмірі:
UAH - 3 693 385 786,50 ₴;
USD - 399 061 390,00 $.

Післязавтра - USD - 12 309 286,25 $.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2020-02-12

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 11 лют, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Згадували тут колись "конспірологи" єгипетський фунт, як відображення нашої гривні за попередні 6 років))
Значить йдемо на 23))
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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так что там с планом на 28-30?

Или это был другой план, дурь для курения и его последствия уже улетучились?

Скучно,а ещё неделю назад были и 100 одинаковых вопросов от Фина,другие ракетчики бурно хвастались попкорном и какие они молодцы,сели уже точно в последний вагон,а все "кто в бумаге" идиоты и ничего не понимают)))

А теперь как на погосте(с),языки засунулись куда им место быть и опять тишина(((

А на носу посевная и опять бедный НБУ будет чухать репу как сдержать ревальвацию,а обвалисты неудачники безнадёжно будут усиленно искать зраду...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Скучно,а ещё неделю назад были и 100 одинаковых вопросов от Фина,другие ракетчики бурно хвастались попкорном и какие они молодцы,сели уже точно в последний вагон,а все "кто в бумаге" идиоты и ничего не понимают)))
Вернулись всего навсего с чего Фин начинал задавать вопросы 2ой волны :-) 1я волна это 24 был курс. А вот пойдем ли на 24?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.02.2020.................24,4166
Гривна укрепилась на 10 копеек, что отражает вчерашнюю динамику.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом всего 2 копейки. В 10-20 приподнялись на копейку, сузив спред до полутора. В 10-50 вернулись обратно, а потом просели еще на копейку, сохраняя минимальный спред. С 11-05 уравновесились и остановились.
НБУ вчера выкупил плановые 50 млн.
Остатки на коррсчетах серьезно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов и, в меньше степени, за счет интервенции НБУ. Казначейство и наличка, играя по мелочи, друг друга практически уравновесили.

Продажа валюты на МБ в пятницу существенно сократилась с 580.4 до 354.3 млн.
Обороты чистые. В кои то веки пятница стала похожа на пятницу :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:30

Середньорічна-зважена - треба бути обережним

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!
Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,096200(+0,13758). ДУЖЕ ВПАЛИ. Йшло додолу по - 9.62 копійки за добу. Гальмуємо в 1.43 рази повільніше ніж пришвидчувалися!

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: +0,020699 (+ 0,038691). СерРічна росла на тижні в середньому по + 2.07(+ 3.87) копійки за добу. Пригальмували більше ніж в 1,5 рази.

Повні оберти МБ за тиждень - 2113,7273 (1951,3139) млн. долярів. Виросли. Робочий тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень склали 422,75 (390,26) млн.грн. Виросли на 8,321 відсотка і вони більші за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 369,51 (356,204 млн). Які теж зрозуміло чому підросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Хочу наголосити на тому, що в цьому році я враховую одинарне значення величини проданих на міжбанку тільки долярів, яке я дізнаюся звідси -
https://bank.gov.ua/files/Volue.xls
Хтось на пройдешньому тижні питав, де я беру значення обертів. Так то є в цьому файлі додаткова закладка "2020 рік" і там останній стовбець!

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 24,4166 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 24,4130628356663 грн./дол.

Як видно з графіку СередньоРічного зваженного курсу курс НБУ майже впритул наблизився до його значення!

Треба обережно купувати нижче СередньоРічної, чи продавати вище її!

Зображення
Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 11 лют, 2020 12:40, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:38

  Proofy написав:
  somilitark написав:Скучно,а ещё неделю назад были и 100 одинаковых вопросов от Фина,другие ракетчики бурно хвастались попкорном и какие они молодцы,сели уже точно в последний вагон,а все "кто в бумаге" идиоты и ничего не понимают)))
Вернулись всего навсего с чего Фин начинал задавать вопросы 2ой волны :-) 1я волна это 24 был курс. А вот пойдем ли на 24?

А что сейчас принципиально больше 24?

Даже с точки зрения математики,этот хвостик закругляется к 24,а не к 25.

Пошли уже какие-то несерьёзные придирки к курсу,это хорошо,может год к году приравняете?

Год назад пахло хотя бы 26? 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:39

  somilitark написав:Так что там с планом на 28-30?

Или это был другой план, дурь для курения и его последствия уже улетучились?

Скучно,а ещё неделю назад были и 100 одинаковых вопросов от Фина,другие ракетчики бурно хвастались попкорном и какие они молодцы,сели уже точно в последний вагон,а все "кто в бумаге" идиоты и ничего не понимают)))

А теперь как на погосте(с),языки засунулись куда им место быть и опять тишина(((

А на носу посевная и опять бедный НБУ будет чухать репу как сдержать ревальвацию,а обвалисты неудачники безнадёжно будут усиленно искать зраду...


Вы видимо очень успешный, состоятельный, самодостаточный и доброжелательный человек?
Я вижу это по вашим постам.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:44

  kluychkooleg написав:Я вижу это по вашим постам.

Если бы вы читали хоть немного правила форума,то вы бы такого не написали,ну да ладно,сделаем скидку на ваш малюсенький форумный возраст и отсутствие воспитанности,а также способности держать язык за зубами,когда по курсу сказать нечего и приходится кидаться в истерике от бессилия кизяками)))

Так что по курсу,что можете сказать?

Сели в последний вагон по 25,как самочувствие,плюсы от обвалистов греют вашу душу? Помогли материально? :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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