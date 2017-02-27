Пока, похоже на то, что слух-инсайд об устраивающем всех курсе 24,5 был не так уж нереальным. Судя по поведению НБУ. Накнец-то наступившая типа зима, надеюсь, слегка остудила пыл аграриев по сливу валюты. А то ишь, уже сеять собрались. Нате вам снег и морозец. Хотя снег для полей как раз хорошо. Евро в очередной ж... Впрочем в последние годы это его привычное положение. Несмотря на все прогнозы - типа вырастет к 1,16. Похоже, что эта ж... для Евро очень надолго. Моя главная ошибка из последних в том, что не слил Евро по 27,75, хотя и собирался. Всегда надо чуйку слушать.
Если бы вы читали хоть немного правила форума,то вы бы такого не написали,ну да ладно,сделаем скидку на ваш малюсенький форумный возраст и отсутствие воспитанности,а также способности держать язык за зубами,когда по курсу сказать нечего и приходится кидаться в истерике от бессилия кизяками)))
Так что по курсу,что можете сказать?
Сели в последний вагон по 25,как самочувствие,плюсы от обвалистов греют вашу душу? Помогли материально?
Истерику вижу исключительно в Ваших постах, больше ни у кого. И еще очень, очень много желчи. Так и язва может быть. И Вы же сами не о курсе пишите, а просто злорадствуете. А по курсу написал выше. Что тут писать, время сидеть на заборе.
Рівна пряма на кардіограмі, то не зовсім добре. Можливо такими гірками "втихомирюють" більшість спортсменів в кедах, що звикли зливати на піках і відкупляти на дні. Все більше їх сідає на забор і спостерігає, судячи з цієї гілки.
Или это был другой план, дурь для курения и его последствия уже улетучились?
Скучно,а ещё неделю назад были и 100 одинаковых вопросов от Фина,другие ракетчики бурно хвастались попкорном и какие они молодцы,сели уже точно в последний вагон,а все "кто в бумаге" идиоты и ничего не понимают)))
А теперь как на погосте(с),языки засунулись куда им место быть и опять тишина(((
А на носу посевная и опять бедный НБУ будет чухать репу как сдержать ревальвацию,а обвалисты неудачники безнадёжно будут усиленно искать зраду...
Вы видимо очень успешный, состоятельный, самодостаточный и доброжелательный человек? Я вижу это по вашим постам.
Человек не раз выкладывал здесь свою биографию. Зачем-то.
lrs7719 написав: Человек не раз выкладывал здесь свою биографию. Зачем-то.
Биографию не видел. Но если такое злорадство обусловлено трудным детством, тяжелой юностью и бедной зрелостью, то вряд ли это оправдание в глазах окружающих. Радость можно получать не только от ошибок других.
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