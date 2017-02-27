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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3860386138623863>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 296
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
52
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:45

Пока, похоже на то, что слух-инсайд об устраивающем всех курсе 24,5 был не так уж нереальным.
Судя по поведению НБУ.
Накнец-то наступившая типа зима, надеюсь, слегка остудила пыл аграриев по сливу валюты.
А то ишь, уже сеять собрались.
Нате вам снег и морозец. Хотя снег для полей как раз хорошо.
Евро в очередной ж... Впрочем в последние годы это его привычное положение.
Несмотря на все прогнозы - типа вырастет к 1,16.
Похоже, что эта ж... для Евро очень надолго.
Моя главная ошибка из последних в том, что не слил Евро по 27,75, хотя и собирался.
Всегда надо чуйку слушать.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:45

Виктория
24,28/24,36
26,60/26,75
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:48

stryzhko
зверніть увагу на їх курсову політику, і на нашу кардіограму молодої та здорової, кожна гірка це чийсь профіт
Diego
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:48

  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:Я вижу это по вашим постам.

Если бы вы читали хоть немного правила форума,то вы бы такого не написали,ну да ладно,сделаем скидку на ваш малюсенький форумный возраст и отсутствие воспитанности,а также способности держать язык за зубами,когда по курсу сказать нечего и приходится кидаться в истерике от бессилия кизяками)))

Так что по курсу,что можете сказать?

Сели в последний вагон по 25,как самочувствие,плюсы от обвалистов греют вашу душу? Помогли материально? :mrgreen:


Истерику вижу исключительно в Ваших постах, больше ни у кого.
И еще очень, очень много желчи. Так и язва может быть.
И Вы же сами не о курсе пишите, а просто злорадствуете.
А по курсу написал выше.
Что тут писать, время сидеть на заборе.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:54

  zzzzzz написав:Виктория
24,28/24,36
26,60/26,75


Прикольно, только что поменяли.
24,30/24,40
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Diego написав:кожна гірка це чийсь профіт

Рівна пряма на кардіограмі, то не зовсім добре.
Можливо такими гірками "втихомирюють" більшість спортсменів в кедах, що звикли зливати на піках і відкупляти на дні. Все більше їх сідає на забор і спостерігає, судячи з цієї гілки.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:59

  zzzzzz написав:Очень интересно, а можно почитать подробней. Если можно ссылки на местные СМИ. Спасибо.

Не нашел. Но кредиты выдает "Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва" при ХОДА. Вот их страничка.
https://www.facebook.com/groups/248067341932731/
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:26

  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:Так что там с планом на 28-30?

Или это был другой план, дурь для курения и его последствия уже улетучились?

Скучно,а ещё неделю назад были и 100 одинаковых вопросов от Фина,другие ракетчики бурно хвастались попкорном и какие они молодцы,сели уже точно в последний вагон,а все "кто в бумаге" идиоты и ничего не понимают)))

А теперь как на погосте(с),языки засунулись куда им место быть и опять тишина(((

А на носу посевная и опять бедный НБУ будет чухать репу как сдержать ревальвацию,а обвалисты неудачники безнадёжно будут усиленно искать зраду...


Вы видимо очень успешный, состоятельный, самодостаточный и доброжелательный человек?
Я вижу это по вашим постам.


Человек не раз выкладывал здесь свою биографию. Зачем-то.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:31

  lrs7719 написав:
Человек не раз выкладывал здесь свою биографию. Зачем-то.


Биографию не видел.
Но если такое злорадство обусловлено трудным детством, тяжелой юностью и бедной зрелостью, то вряд ли это оправдание в глазах окружающих.
Радость можно получать не только от ошибок других.
kluychkooleg
 
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