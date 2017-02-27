Додано: Вів 11 лют, 2020 12:45

Пока, похоже на то, что слух-инсайд об устраивающем всех курсе 24,5 был не так уж нереальным.

Судя по поведению НБУ.

Накнец-то наступившая типа зима, надеюсь, слегка остудила пыл аграриев по сливу валюты.

А то ишь, уже сеять собрались.

Нате вам снег и морозец. Хотя снег для полей как раз хорошо.

Евро в очередной ж... Впрочем в последние годы это его привычное положение.

Несмотря на все прогнозы - типа вырастет к 1,16.

Похоже, что эта ж... для Евро очень надолго.

Моя главная ошибка из последних в том, что не слил Евро по 27,75, хотя и собирался.

Всегда надо чуйку слушать.