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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3860386138623863

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 296
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
52
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:41

  proftpd66 написав:Мнжбанк резко вверх . Есть мысли ? Купить сейчас бакс ?


Я бы не дергался по каждому чиху МБ.
Ну разве что Вам доллар нужен для чего-то.
Но я это я, а Вы это Вы.
Вам решать, а не вопросы задавать.
Вряд ли Вам кто-то здесь даст дельный и оперативный совет.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:42

24,5 - 25.00. устраивает майский бумажников 19г. там вкладывались в основном спекулянты дружбаны леры и рожковой. поэтому будут держать этот курс зубами. если конечно не вмешается др. фактор, который временно может поднять курс к отметке 26. такой фактор не исключаю проблему с китаем и его экономикой.
а далее как только откроется земля, то все эти спекулянты ринутся в эту пирамиду, т.к. бумаги будут уже не рентабельными. :roll:
для бизнеса интересный был курс на весь год в районе 26. :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 11 лют, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Так что там с планом на 28-30?

Или это был другой план, дурь для курения и его последствия уже улетучились?

Скучно,а ещё неделю назад были и 100 одинаковых вопросов от Фина,другие ракетчики бурно хвастались попкорном и какие они молодцы,сели уже точно в последний вагон,а все "кто в бумаге" идиоты и ничего не понимают)))

А теперь как на погосте(с),языки засунулись куда им место быть и опять тишина

... і лише Долярчик на білому гривневому коні під 2 фонди на 17-18,5% до весни/літа/зими! :D
... лєпотааааа! :D

п. с.
.. а чого ніхто теорії не висунув, що Фін - це наш Юрко61?
... як на мене, то 1 в 1! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:43

  proftpd66 написав:Мнжбанк резко вверх . Есть мысли ? Купить сейчас бакс ?


можно и фиксироваться сейчас.
как вариант.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:44

раскатывайте...

Нафтогаз предложил поделить "долг" Газпрома между украинцами
По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов
Соответствующее предложение властям озвучил исполнительный директор НАК. В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около шести тысяч гривен.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:44

  kluychkooleg написав:
  proftpd66 написав:Мнжбанк резко вверх . Есть мысли ? Купить сейчас бакс ?


Я бы не дергался по каждому чиху МБ.
Ну разве что Вам доллар нужен для чего-то.
Но я это я, а Вы это Вы.
Вам решать, а не вопросы задавать.
Вряд ли Вам кто-то здесь даст дельный и оперативный совет.


zzzzzzz написал что нету продаж от нарезов , будет девальвация, может не скоро, а после мая .

Купить по 24.45 , продать по ,25.15 почему нет ?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 11 лют, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:24,5 - 25.00. устраивает майский бумажников 19г. там вкладывались в основном спекулянты дружбаны леры и рожковой. поэтому будут держать этот курс


многовато будет.
23 давай!
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Купить по 24.45 , продать по ,25.15 почему нет ?


ну а если сдал по 25.05, почему бы и не взять по 24.45 ?
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:48

  rasmus написав:
  proftpd66 написав:Купить по 24.45 , продать по ,25.15 почему нет ?


ну а если сдал по 25.05, почему бы и не взять по 24.45 ?


Сдал по 24.75 и 24.80

Если будет 24.2? :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:50

  edvardd написав:Нафтогаз предложил поделить "долг" Газпрома между украинцами
По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов
Соответствующее предложение властям озвучил исполнительный директор НАК. В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около шести тысяч гривен.


Все отобрать и поделить (С)
И каждому дать смешную сумму, как подачку.
Вот счастье-то!
Лучше бы на здравоохранение направили.
Хотя пересичные будут двумя руками за.
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