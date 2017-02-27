Я бы не дергался по каждому чиху МБ.
Ну разве что Вам доллар нужен для чего-то.
Но я это я, а Вы это Вы.
Вам решать, а не вопросы задавать.
Вряд ли Вам кто-то здесь даст дельный и оперативный совет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:41
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:42
24,5 - 25.00. устраивает майский бумажников 19г. там вкладывались в основном спекулянты дружбаны леры и рожковой. поэтому будут держать этот курс зубами. если конечно не вмешается др. фактор, который временно может поднять курс к отметке 26. такой фактор не исключаю проблему с китаем и его экономикой.
а далее как только откроется земля, то все эти спекулянты ринутся в эту пирамиду, т.к. бумаги будут уже не рентабельными.
для бизнеса интересный был курс на весь год в районе 26.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 11 лют, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... і лише Долярчик на білому гривневому коні під 2 фонди на 17-18,5% до весни/літа/зими!
... лєпотааааа!
п. с.
.. а чого ніхто теорії не висунув, що Фін - це наш Юрко61?
... як на мене, то 1 в 1!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:43
можно и фиксироваться сейчас.
как вариант.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:44
раскатывайте...
Нафтогаз предложил поделить "долг" Газпрома между украинцами
По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов
Соответствующее предложение властям озвучил исполнительный директор НАК. В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около шести тысяч гривен.
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:44
zzzzzzz написал что нету продаж от нарезов , будет девальвация, может не скоро, а после мая .
Купить по 24.45 , продать по ,25.15 почему нет ?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 11 лют, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
многовато будет.
23 давай!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ну а если сдал по 25.05, почему бы и не взять по 24.45 ?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:48
Сдал по 24.75 и 24.80
Если будет 24.2?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:50
Все отобрать и поделить (С)
И каждому дать смешную сумму, как подачку.
Вот счастье-то!
Лучше бы на здравоохранение направили.
Хотя пересичные будут двумя руками за.
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