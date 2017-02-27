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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:44
kluychkooleg написав: proftpd66 написав:
Мнжбанк резко вверх . Есть мысли ? Купить сейчас бакс ?
Я бы не дергался по каждому чиху МБ.
Ну разве что Вам доллар нужен для чего-то.
Но я это я, а Вы это Вы.
Вам решать, а не вопросы задавать.
Вряд ли Вам кто-то здесь даст дельный и оперативный совет.
zzzzzzz написал что нету продаж от нарезов , будет девальвация, может не скоро, а после мая .
Купить по 24.45 , продать по ,25.15 почему нет ?
Востаннє редагувалось proftpd66
в Вів 11 лют, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: Вів 11 лют, 2020 13:45
Игорь Алексеевич написав:
24,5 - 25.00. устраивает майский бумажников 19г. там вкладывались в основном спекулянты дружбаны леры и рожковой. поэтому будут держать этот курс
многовато будет.
23 давай!
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Додано: Вів 11 лют, 2020 13:46
proftpd66 написав:
Купить по 24.45 , продать по ,25.15 почему нет ?
ну а если сдал по 25.05, почему бы и не взять по 24.45 ?
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Додано: Вів 11 лют, 2020 13:48
rasmus написав: proftpd66 написав:
Купить по 24.45 , продать по ,25.15 почему нет ?
ну а если сдал по 25.05, почему бы и не взять по 24.45 ?
Сдал по 24.75 и 24.80
Если будет 24.2?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: Вів 11 лют, 2020 13:50
edvardd написав:
Нафтогаз предложил поделить "долг" Газпрома между украинцами
По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов
Соответствующее предложение властям озвучил исполнительный директор НАК. В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около шести тысяч гривен.
Все отобрать и поделить (С)
И каждому дать смешную сумму, как подачку.
Вот счастье-то!
Лучше бы на здравоохранение направили.
Хотя пересичные будут двумя руками за.
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kluychkooleg
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Додано: Вів 11 лют, 2020 13:52
proftpd66 написав:
Если будет 24.2?
думаю, что да
подождать надо тогда сидя на гривне )
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:01
Здається, друзі-забудовники "заповнюють прогалини економічних знань" преЗЕдента та визначають певні напрями фінансової політики.
Ставка за іпотекою до вересня має знизитися до 10%, - Зеленський
...підкреслив, що здешевлення іпотеки - ця одне з двох основних завдань, яке ставиться, щоб допомогти розвитку сильного середнього класу в Україні і поверненню тих, хто виїхав з країни...
(гадаю, через зростання цін на житло заробітчани пробудуть закордоном значно довше та, можливо, нададуть перевагу придбанню житла там).
Зеленський додав, що іншим питанням є вигідне оподаткування коштів, зароблене громадянами України за кордоном.
(невгамовний гетьманцев?)
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:11
kluychkooleg написав: edvardd написав:
Нафтогаз предложил поделить "долг" Газпрома между украинцами
По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов
Соответствующее предложение властям озвучил исполнительный директор НАК. В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около шести тысяч гривен.
Все отобрать и поделить (С)
И каждому дать смешную сумму, как подачку.
Вот счастье-то!
Лучше бы на здравоохранение направили.
Хотя пересичные будут двумя руками за.
А зачем каждому.
Минус работающие за бугром. Минус чиновники всех мастей. Минус айтишники
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vano80
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:15
Зеленський додав, що іншим питанням є вигідне оподаткування коштів, зароблене громадянами України за кордоном.
(невгамовний гетьманцев?)[/quote]
Добрый день, это что за штука такая? Оподаткування коштив, которые уже были оподаткованы официально в другой стране?
Если не ошибаюсь, в теории есть договоры о недопущении двойного налогообложения, по крайней мере с развитыми европейскими странами. На практике ни разу не слышал, чтобы человек, официально работающий за рубежом, вынужден был доплачивать в Украине.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:32
vano80 написав:
А зачем каждому.
Минус работающие за бугром. Минус чиновники всех мастей. Минус айтишники
Можно написать короче - всем лентяям и нищебродам.
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kluychkooleg
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