RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38613862386338643865>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 297
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
53
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
16%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 297
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:44

  kluychkooleg написав:
  proftpd66 написав:Мнжбанк резко вверх . Есть мысли ? Купить сейчас бакс ?


Я бы не дергался по каждому чиху МБ.
Ну разве что Вам доллар нужен для чего-то.
Но я это я, а Вы это Вы.
Вам решать, а не вопросы задавать.
Вряд ли Вам кто-то здесь даст дельный и оперативный совет.


zzzzzzz написал что нету продаж от нарезов , будет девальвация, может не скоро, а после мая .

Купить по 24.45 , продать по ,25.15 почему нет ?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 11 лют, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1859
З нами з: 22.12.16
Подякував: 154 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:24,5 - 25.00. устраивает майский бумажников 19г. там вкладывались в основном спекулянты дружбаны леры и рожковой. поэтому будут держать этот курс


многовато будет.
23 давай!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1328
З нами з: 23.04.09
Подякував: 262 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Купить по 24.45 , продать по ,25.15 почему нет ?


ну а если сдал по 25.05, почему бы и не взять по 24.45 ?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1328
З нами з: 23.04.09
Подякував: 262 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:48

  rasmus написав:
  proftpd66 написав:Купить по 24.45 , продать по ,25.15 почему нет ?


ну а если сдал по 25.05, почему бы и не взять по 24.45 ?


Сдал по 24.75 и 24.80

Если будет 24.2? :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1859
З нами з: 22.12.16
Подякував: 154 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:50

  edvardd написав:Нафтогаз предложил поделить "долг" Газпрома между украинцами
По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов
Соответствующее предложение властям озвучил исполнительный директор НАК. В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около шести тысяч гривен.


Все отобрать и поделить (С)
И каждому дать смешную сумму, как подачку.
Вот счастье-то!
Лучше бы на здравоохранение направили.
Хотя пересичные будут двумя руками за.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 76
З нами з: 30.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Если будет 24.2?


думаю, что да
подождать надо тогда сидя на гривне )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1328
З нами з: 23.04.09
Подякував: 262 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:01

Здається, друзі-забудовники "заповнюють прогалини економічних знань" преЗЕдента та визначають певні напрями фінансової політики.
Ставка за іпотекою до вересня має знизитися до 10%, - Зеленський

...підкреслив, що здешевлення іпотеки - ця одне з двох основних завдань, яке ставиться, щоб допомогти розвитку сильного середнього класу в Україні і поверненню тих, хто виїхав з країни...
(гадаю, через зростання цін на житло заробітчани пробудуть закордоном значно довше та, можливо, нададуть перевагу придбанню житла там).
Зеленський додав, що іншим питанням є вигідне оподаткування коштів, зароблене громадянами України за кордоном.
:!: (невгамовний гетьманцев?)
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 936
З нами з: 07.10.09
Подякував: 257 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:11

  kluychkooleg написав:
  edvardd написав:Нафтогаз предложил поделить "долг" Газпрома между украинцами
По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов
Соответствующее предложение властям озвучил исполнительный директор НАК. В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около шести тысяч гривен.


Все отобрать и поделить (С)
И каждому дать смешную сумму, как подачку.
Вот счастье-то!
Лучше бы на здравоохранение направили.
Хотя пересичные будут двумя руками за.


А зачем каждому. :mrgreen: Минус работающие за бугром. Минус чиновники всех мастей. Минус айтишники :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1653
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:15

Зеленський додав, що іншим питанням є вигідне оподаткування коштів, зароблене громадянами України за кордоном.
:!: (невгамовний гетьманцев?)[/quote]

Добрый день, это что за штука такая? Оподаткування коштив, которые уже были оподаткованы официально в другой стране? :?:
Если не ошибаюсь, в теории есть договоры о недопущении двойного налогообложения, по крайней мере с развитыми европейскими странами. На практике ни разу не слышал, чтобы человек, официально работающий за рубежом, вынужден был доплачивать в Украине.
qay
 
Повідомлень: 18
З нами з: 07.07.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:32

  vano80 написав:А зачем каждому. :mrgreen: Минус работающие за бугром. Минус чиновники всех мастей. Минус айтишники :mrgreen:


Можно написать короче - всем лентяям и нищебродам.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 76
З нами з: 30.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 38613862386338643865>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dcagro, Moneta, vano80 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 36, 37, 38
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
379 68180
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 15:07
Surfer
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1671, 1672, 1673
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16729 2087783
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 12:41
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 677, 678, 679
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6783 1507908
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 22:06
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.