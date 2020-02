Додано: Вів 11 лют, 2020 15:01

qay написав: Зеленський додав, що іншим питанням є вигідне оподаткування коштів, зароблене громадянами України за кордоном. (невгамовний гетьманцев?) (невгамовний гетьманцев?)



Добрый день, это что за штука такая? Оподаткування коштив, которые уже были оподаткованы официально в другой стране?

Если не ошибаюсь, в теории есть договоры о недопущении двойного налогообложения, по крайней мере с развитыми европейскими странами. На практике ни разу не слышал, чтобы человек, официально работающий за рубежом, вынужден был доплачивать в Украине. Добрый день, это что за штука такая? Оподаткування коштив, которые уже были оподаткованы официально в другой стране?Если не ошибаюсь, в теории есть договоры о недопущении двойного налогообложения, по крайней мере с развитыми европейскими странами. На практике ни разу не слышал, чтобы человек, официально работающий за рубежом, вынужден был доплачивать в Украине.

Уникнення подвійного оподаткування - це більше для юросіб (тобто олігархів та інших не сіромашних). При кучмі та бджолярові теоретично фізичні особи-резиденти мали платити податок з доходів, отриманих закордоном (зараз - не цікавився). В штатах (з яких соросята перемальовують недолугості різні) щоб не платити з таких доходів, треба перебувати закордоном майже весь рік (орієнтовно так: можна бути в штатах один період до 30 днів протягом року). Тому працюючі закордоном американці "вивозять" родичів кудись для зустрічей з ними (Канада, Мексика, Європа тощо).

Взагалі, звичайно, нонсенс у випадку України. Всі у нас заплатять ПДВ як мінімум.



P.S.

Собака [г-в] порився десь тут (з бажанням "взути" заробітчан):

Отримали іноземний дохід – подайте податкову декларацію про майновий стан і доходи

http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/366318.html

https://www.pard.ua/uk/news/3581-dfsu-rozyasnyuye-poryadok-opodatkuvannya-pdfo/ Уникнення подвійного оподаткування - це більше для юросіб (тобто олігархів та інших не сіромашних). При кучмі та бджолярові теоретично фізичні особи-резиденти мали платити податок з доходів, отриманих закордоном (зараз - не цікавився). В штатах (з яких соросята перемальовують недолугості різні) щоб не платити з таких доходів, треба перебувати закордоном майже весь рік (орієнтовно так: можна бути в штатах один період до 30 днів протягом року). Тому працюючі закордоном американці "вивозять" родичів кудись для зустрічей з ними (Канада, Мексика, Європа тощо).Взагалі, звичайно, нонсенс у випадку України. Всі у нас заплатять ПДВ як мінімум.P.S.Собака [г-в] порився десь тут (з бажанням "взути" заробітчан):

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell