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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3862386338643865>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 297
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
53
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
16%
49
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 297
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:33

  vano80 написав:
  kluychkooleg написав:
  edvardd написав:Нафтогаз предложил поделить "долг" Газпрома между украинцами
По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов
Соответствующее предложение властям озвучил исполнительный директор НАК. В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около шести тысяч гривен.


Все отобрать и поделить (С)
И каждому дать смешную сумму, как подачку.
Вот счастье-то!
Лучше бы на здравоохранение направили.
Хотя пересичные будут двумя руками за.


А зачем каждому. :mrgreen: Минус работающие за бугром. Минус чиновники всех мастей. Минус айтишники :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=mPknV2foGb8 :mrgreen:
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  qay написав:На практике ни разу не слышал, чтобы человек, официально работающий за рубежом, вынужден был доплачивать в Украине.

... може це було сказано про НЕофіційних?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:43

  kluychkooleg написав:
  vano80 написав:А зачем каждому. :mrgreen: Минус работающие за бугром. Минус чиновники всех мастей. Минус айтишники :mrgreen:


Можно написать короче - всем лентяям и нищебродам.


Ты в какой стране живешь? Ты не в курсе, что у нас кроме министерки на нищенской зарплате в 36, купа пенсов на 2,5? Это люди которые построили инфраструктуру, которую эта министерка добивает, почти в нее не вкладываясь.
Ты хочешь дать денег судье вовку, который ужке давно наколядовал себе на тихую жизнь, и будет получать хорошую пенсию, за решения свои, "абсолютно честные"? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:53

  vano80 написав:
  kluychkooleg написав:
  vano80 написав:А зачем каждому. :mrgreen: Минус работающие за бугром. Минус чиновники всех мастей. Минус айтишники :mrgreen:


Можно написать короче - всем лентяям и нищебродам.


Ты в какой стране живешь? Ты не в курсе, что у нас кроме министерки на нищенской зарплате в 36, купа пенсов на 2,5? Это люди которые построили инфраструктуру, которую эта министерка добивает, почти в нее не вкладываясь.
Ты хочешь дать денег судье вовку, который ужке давно наколядовал себе на тихую жизнь, и будет получать хорошую пенсию, за решения свои, "абсолютно честные"? :mrgreen:


Мы близко знакомы? Откуда это "ты"?
И, если Вы внимательно читали, то могли бы заметить, что я предлагал эти деньги не давать никому, а не только судье Вовк, а направить их, к примеру, на здравоохранние.
А мелкие подачки унижают. Так что советую Вам самому заработать жене на сапоги.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

qay написав:Если не ошибаюсь, в теории есть договоры о недопущении двойного налогообложения, по крайней мере с развитыми европейскими странами. На практике ни разу не слышал, чтобы человек, официально работающий за рубежом, вынужден был доплачивать в Украине.

Так і є, наразі. Як розумію, хочуть зробити ж прогресивну шкалу оподаткування як в Австрії, наприклад.
І внести туди нерухомість й майбутню землю. Якщо річні доходи з врахуванням доходів за кордоном перевищать певну групу, то й податок з місцевих доходів буде вищий. Оподатковувати офіційно зароблені за кордоном кошти не будуть, а от отримані тут доходи при запровадженні прогресивної шкали в теорії звичайно можуть.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:00

Пусть дети содержат родителей: советник Гончарука предлагает вообще отменить пенсии :shock: :shock:

Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак выступил с инициативой отменить в Украине выплату пенсий, а сэкономленные средства направить на экономический рост. Об этом он заявил в эфире канала NewsOne во время перерыва в заседании Верховной Рады. Зато пенсионеров должны содержать дети.

«Очевидно, что даже при увеличении пенсий, все равно дети должны помогать своим родителям, для того, чтобы они прожили. А родители должны работать где-то параллельно. Соответственно увеличение пенсий глобально не решает вопрос», — пояснил Мушак. Он предложил рассмотреть возможность реализации в Украине азиатского подхода — отмена пенсий в обмен на экономический рост. Поскольку в Украине, по словам советника премьер-министра по экономическим вопросам, дефицит пенсионного фонда 148-150 млрд гривен, а эти средства берутся из того, что недофинансируются ни школы, ни дороги, ни больницы, нужно рассмотреть возможность принять консолидированное решение и отменить пенсии, направив средства на экономический рост.

«Это даст возможность зарабатывать больше денег. У детей будет больше возможностей, в том числе заботиться о своих родителях. Потому что сейчас они все равно должны заботиться, потому что пенсии не хватает», — отметил Алексей Мушак.

ПИПЕЦ - ИДИОТИЗМ!!!! :shock:
А может лучше власть потрусить с их зарплатами и ВОРОВСТВОМ. :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 11 лют, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:01

  qay написав:
Зеленський додав, що іншим питанням є вигідне оподаткування коштів, зароблене громадянами України за кордоном.
:!: (невгамовний гетьманцев?)


Добрый день, это что за штука такая? Оподаткування коштив, которые уже были оподаткованы официально в другой стране? :?:
Если не ошибаюсь, в теории есть договоры о недопущении двойного налогообложения, по крайней мере с развитыми европейскими странами. На практике ни разу не слышал, чтобы человек, официально работающий за рубежом, вынужден был доплачивать в Украине.

Уникнення подвійного оподаткування - це більше для юросіб (тобто олігархів та інших не сіромашних). При кучмі та бджолярові теоретично фізичні особи-резиденти мали платити податок з доходів, отриманих закордоном (зараз - не цікавився). В штатах (з яких соросята перемальовують недолугості різні) щоб не платити з таких доходів, треба перебувати закордоном майже весь рік (орієнтовно так: можна бути в штатах один період до 30 днів протягом року). Тому працюючі закордоном американці "вивозять" родичів кудись для зустрічей з ними (Канада, Мексика, Європа тощо).
Взагалі, звичайно, нонсенс у випадку України. Всі у нас заплатять ПДВ як мінімум.

P.S.
Собака [г-в] порився десь тут (з бажанням "взути" заробітчан):
Отримали іноземний дохід – подайте податкову декларацію про майновий стан і доходи

http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/366318.html
https://www.pard.ua/uk/news/3581-dfsu-rozyasnyuye-poryadok-opodatkuvannya-pdfo/
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:14

  edvardd написав:Нафтогаз предложил поделить "долг" Газпрома между украинцами
По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов
Соответствующее предложение властям озвучил исполнительный директор НАК. В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около шести тысяч гривен.

Я за!
И не потому, что там есть моя доля.
Просто уж лучше простимулировать спрос, подтолкнув хоть таким образом экономику.
Чем бездарно слить в унитаз, финансируя сомнительные дефицитные статьи.
Моё среднесрочное кредо:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Лучше бы на здравоохранение направили.

Вот, кстати, и примеры слива в унитаз посыпались....
Моё среднесрочное кредо:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:17

  vovan_prm написав:
  edvardd написав:Нафтогаз предложил поделить "долг" Газпрома между украинцами
По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов
Соответствующее предложение властям озвучил исполнительный директор НАК. В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около шести тысяч гривен.

Я за!
И не потому, что там есть моя доля.
Просто уж лучше простимулировать спрос, подтолкнув хоть таким образом экономику.
Чем бездарно слить в унитаз, финансируя сомнительные дефицитные статьи.


рестораны "соточки" получат дополнительную прибыль. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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