Додано: Вів 11 лют, 2020 15:00

Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак выступил с инициативой отменить в Украине выплату пенсий, а сэкономленные средства направить на экономический рост. Об этом он заявил в эфире канала NewsOne во время перерыва в заседании Верховной Рады. Зато пенсионеров должны содержать дети.«Очевидно, что даже при увеличении пенсий, все равно дети должны помогать своим родителям, для того, чтобы они прожили. А родители должны работать где-то параллельно. Соответственно увеличение пенсий глобально не решает вопрос», — пояснил Мушак. Он предложил рассмотреть возможность реализации в Украине азиатского подхода — отмена пенсий в обмен на экономический рост. Поскольку в Украине, по словам советника премьер-министра по экономическим вопросам, дефицит пенсионного фонда 148-150 млрд гривен, а эти средства берутся из того, что недофинансируются ни школы, ни дороги, ни больницы, нужно рассмотреть возможность принять консолидированное решение и отменить пенсии, направив средства на экономический рост.«Это даст возможность зарабатывать больше денег. У детей будет больше возможностей, в том числе заботиться о своих родителях. Потому что сейчас они все равно должны заботиться, потому что пенсии не хватает», — отметил Алексей Мушак.А может лучше власть потрусить с их зарплатами и ВОРОВСТВОМ.