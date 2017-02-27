edvardd написав:Нафтогаз предложил поделить "долг" Газпрома между украинцами По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов Соответствующее предложение властям озвучил исполнительный директор НАК. В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около шести тысяч гривен.
Все отобрать и поделить (С) И каждому дать смешную сумму, как подачку. Вот счастье-то! Лучше бы на здравоохранение направили. Хотя пересичные будут двумя руками за.
А зачем каждому. Минус работающие за бугром. Минус чиновники всех мастей. Минус айтишники
qay написав:На практике ни разу не слышал, чтобы человек, официально работающий за рубежом, вынужден был доплачивать в Украине.
... може це було сказано про НЕофіційних?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vano80 написав:А зачем каждому. Минус работающие за бугром. Минус чиновники всех мастей. Минус айтишники
Можно написать короче - всем лентяям и нищебродам.
Ты в какой стране живешь? Ты не в курсе, что у нас кроме министерки на нищенской зарплате в 36, купа пенсов на 2,5? Это люди которые построили инфраструктуру, которую эта министерка добивает, почти в нее не вкладываясь. Ты хочешь дать денег судье вовку, который ужке давно наколядовал себе на тихую жизнь, и будет получать хорошую пенсию, за решения свои, "абсолютно честные"?
vano80 написав:А зачем каждому. Минус работающие за бугром. Минус чиновники всех мастей. Минус айтишники
Можно написать короче - всем лентяям и нищебродам.
Ты в какой стране живешь? Ты не в курсе, что у нас кроме министерки на нищенской зарплате в 36, купа пенсов на 2,5? Это люди которые построили инфраструктуру, которую эта министерка добивает, почти в нее не вкладываясь. Ты хочешь дать денег судье вовку, который ужке давно наколядовал себе на тихую жизнь, и будет получать хорошую пенсию, за решения свои, "абсолютно честные"?
Мы близко знакомы? Откуда это "ты"? И, если Вы внимательно читали, то могли бы заметить, что я предлагал эти деньги не давать никому, а не только судье Вовк, а направить их, к примеру, на здравоохранние. А мелкие подачки унижают. Так что советую Вам самому заработать жене на сапоги.
qay написав:Если не ошибаюсь, в теории есть договоры о недопущении двойного налогообложения, по крайней мере с развитыми европейскими странами. На практике ни разу не слышал, чтобы человек, официально работающий за рубежом, вынужден был доплачивать в Украине.
Так і є, наразі. Як розумію, хочуть зробити ж прогресивну шкалу оподаткування як в Австрії, наприклад. І внести туди нерухомість й майбутню землю. Якщо річні доходи з врахуванням доходів за кордоном перевищать певну групу, то й податок з місцевих доходів буде вищий. Оподатковувати офіційно зароблені за кордоном кошти не будуть, а от отримані тут доходи при запровадженні прогресивної шкали в теорії звичайно можуть.
Пусть дети содержат родителей: советник Гончарука предлагает вообще отменить пенсии
Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак выступил с инициативой отменить в Украине выплату пенсий, а сэкономленные средства направить на экономический рост. Об этом он заявил в эфире канала NewsOne во время перерыва в заседании Верховной Рады. Зато пенсионеров должны содержать дети.
«Очевидно, что даже при увеличении пенсий, все равно дети должны помогать своим родителям, для того, чтобы они прожили. А родители должны работать где-то параллельно. Соответственно увеличение пенсий глобально не решает вопрос», — пояснил Мушак. Он предложил рассмотреть возможность реализации в Украине азиатского подхода — отмена пенсий в обмен на экономический рост. Поскольку в Украине, по словам советника премьер-министра по экономическим вопросам, дефицит пенсионного фонда 148-150 млрд гривен, а эти средства берутся из того, что недофинансируются ни школы, ни дороги, ни больницы, нужно рассмотреть возможность принять консолидированное решение и отменить пенсии, направив средства на экономический рост.
«Это даст возможность зарабатывать больше денег. У детей будет больше возможностей, в том числе заботиться о своих родителях. Потому что сейчас они все равно должны заботиться, потому что пенсии не хватает», — отметил Алексей Мушак.
ПИПЕЦ - ИДИОТИЗМ!!!! А может лучше власть потрусить с их зарплатами и ВОРОВСТВОМ.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 11 лют, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Зеленський додав, що іншим питанням є вигідне оподаткування коштів, зароблене громадянами України за кордоном.
(невгамовний гетьманцев?)
Добрый день, это что за штука такая? Оподаткування коштив, которые уже были оподаткованы официально в другой стране? Если не ошибаюсь, в теории есть договоры о недопущении двойного налогообложения, по крайней мере с развитыми европейскими странами. На практике ни разу не слышал, чтобы человек, официально работающий за рубежом, вынужден был доплачивать в Украине.
Уникнення подвійного оподаткування - це більше для юросіб (тобто олігархів та інших не сіромашних). При кучмі та бджолярові теоретично фізичні особи-резиденти мали платити податок з доходів, отриманих закордоном (зараз - не цікавився). В штатах (з яких соросята перемальовують недолугості різні) щоб не платити з таких доходів, треба перебувати закордоном майже весь рік (орієнтовно так: можна бути в штатах один період до 30 днів протягом року). Тому працюючі закордоном американці "вивозять" родичів кудись для зустрічей з ними (Канада, Мексика, Європа тощо). Взагалі, звичайно, нонсенс у випадку України. Всі у нас заплатять ПДВ як мінімум.
P.S. Собака [г-в] порився десь тут (з бажанням "взути" заробітчан):
Отримали іноземний дохід – подайте податкову декларацію про майновий стан і доходи
edvardd написав:Нафтогаз предложил поделить "долг" Газпрома между украинцами По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов Соответствующее предложение властям озвучил исполнительный директор НАК. В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около шести тысяч гривен.
Я за! И не потому, что там есть моя доля. Просто уж лучше простимулировать спрос, подтолкнув хоть таким образом экономику. Чем бездарно слить в унитаз, финансируя сомнительные дефицитные статьи.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
edvardd написав:Нафтогаз предложил поделить "долг" Газпрома между украинцами По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов Соответствующее предложение властям озвучил исполнительный директор НАК. В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около шести тысяч гривен.
Я за! И не потому, что там есть моя доля. Просто уж лучше простимулировать спрос, подтолкнув хоть таким образом экономику. Чем бездарно слить в унитаз, финансируя сомнительные дефицитные статьи.